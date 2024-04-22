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Кременчук, Освіта, Полтавщина

У ПОВА проаналізували кількість скарг з питань освіти — з Кременчука надійшло найбільше

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 466

 

Також у Кременчуці відбувається найдовший в області перехід з дистанційного до очного навчання

Кременчук потрапив до переліку міст із найбільшою кількістю скарг стосовно питань освіти в області. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

З початку року на гарячу лінію облвійськадміністрації надійшло 22 звернення з питань освіти. Окрім Кременчука, найбільше скарг надходить від жителів Полтави, Лубен та Новосанжарської громади.

Також за останні кілька років спостерігається зростання кількості скарг на гарячу лінію ПОВА: якщо у 2022 році таких заяв було близько 300, то за 2023 рік їхня кількість зросла майже вдвічі — тепер їх близько 600.

В облвійськадміністрації зазначають, що збільшення скарг пов'язано із підготовкою укриттів у закладах освіти області та відновлення роботи шкіл та дитсадків в очному форматі. Також заявники скаржаться на організацію підвезення дітей до закладів освіти, забезпечення підручниками та харчуванням.

Окрім цього, в області у Кременчуці спостерігається найдовший процес переходу з дистанційного на очне навчання. У ПОВА пояснюють це кількістю завданих ракетних ударів по місту з початку повномасштабного вторгнення.

В облвійськадміністрації також додають, що кожне звернення фахівці перевіряють на коректність да повноту інформації, а потім перенаправляють його до відповідних громад чи профільних департаментів для безпосереднього розв'язання питання.

Нагадаємо, у цьому році кременчужани скаржилися на те, що у Регіональному центрі професійно-технічної освіти №1 вимкнули опалення, і учні мерзнуть. Також кременчуцькі батьки скаржаться на тісне та темне укриття у гімназії №31. Крім того, одна з наших читачок скаржилася, що на Третьому Занасипі немає жодного закладу освіти з укриттям.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук освіта скарги
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