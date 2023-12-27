Кременчужанка поскаржилася, що на Третьому Занасипі немає жодного закладу освіти з укриттям (додано)

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 548

Вона написала нам про гімназію №3 та два дитсадки

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулась читачка, яка мешкає на Третьому Занасипі та має двох дітей — шкільного та дошкільного віку. Жінка скаржиться, що у її районі не працюють гімназія № 3 та дитячі садки, бо у них немає укриття. Ось що вона написала:

Хочу звернутися до вас. Крик душі. Третій Занасип. Школа працює тільки онлайн! Діти прикуті до телефонів чи ноутбуків. Я нічого не можу сказати поганого про вчителів, вони добре працюють. Але ж діти, як дикуни! Мало того, що керівництво міста гуртки на нашому районі позакривало, так ще й укриття — це лише мрія! Дитячі садочки 24 та 77 теж закриті. Вихователі скидають нам відоси. У 77 садочку почали роботи по укриттю у жовтні. І все. Так земелька і лежить у дворі. Що робити нам, мамам? Як влаштуватись на роботу, коли обоє дітей вдома? Чим годувати дітей?

Ми зателефонували очільницям навчальних закладів, про які йшлося у повідомленні, та взяли у них коментарі. Вони зізнаються, що на Третьому Занасипі немає жодного укриття в освітніх установах.

Директорка гімназії № 3 Наталія Куліш розповідає, що у першому корпусі її закладу немає підвалу, тож у перспективі будуватимуть модульне укриття. Під корпусом початкової школи підвал є, але сховище там поки що не облаштовують через брак фінансування. Наталія Куліш каже, що пожежну сигналізацію вже встановили в обох корпусах.

Нагадаємо, міський голова Віталій Малецький інформував, що модульне укриття у Кременчуцькій гімназії № 3 будуватимуть по аналогічному проєкту, який розробили для ліцею № 11 «Гарант». Його приблизна вартість — 29 млн гривень.

Директорка дитсадка № 24 Лариса Бакало пояснила, що у її дошкільному закладі взагалі не планується облаштування укриття, а вихованці у майбутньому ходитимуть у сховище гімназії № 3.

— Немає у мене сигналізації, може, на наступний рік нас включать, департамент освіти подасть запит, щоб нам виділили кошти. Ми на початку кожного року пишемо запити, аби нас до кошторису включили. Я сподіваюся, що у наступному році нам сигналізацію проведуть. Це перший крок до того, щоб ми відкрилися хоча б у змішаному режимі, щоб дітей середніх та старших груп до школи готувати.

Пані Бакало говорить, що кухар ЗДО № 24 пішла працювати в інший садочок, а вихователі — ні. За її словами, їм пропонують вільні місця в інших дитсадках, наприклад, на Молодіжному, але туди далеко їхати:

— Працівники у мене працюють на Третьому Занасипі, майже годину їхати на Молодіжний — це дуже далеко. Технічні працівники виконують гуманітарні роботи у місті, наприклад, в гуртожитку для переселенців, інші (вихователі — ред.) працюють дистанційно.

Директорка дитсадка № 77 Марія Якуба повідомила, що підвал у дошкільному закладі вже поглибили, тепер розробляють проєктну документацію на облаштування укриття. Воно буде розраховане на 90 осіб. У садку вже встановили пожежну сигналізацію та підключили її до муніципальної варти для цілодобового спостереження.

За словами Марії Якуби, батькам пропонували тимчасово водити дітей у ті заклади, які у місті відкрилися та працюють. Також вона зазначила, що співробітники її ЗДО працюють щодня за основним графіком роботи, у закладі функціонує пункт незламності.

Оскільки облаштування сховищ у цих закладах освіти на початкових стадіях, ніхто з трьох директорок, з якими ми розмовляли, не можуть назвати точних термінів завершення робіт. Крім того, у тому районі високо підходять ґрунтові води, що ускладнює будівництво укриттів.

Якщо місцеві батьки бажають, аби їхні діти вже сьогодні здобували освіту очно, то єдиний вихід нині — це віддати їх в інші заклади, принаймні тимчасово.

Нагадаємо, що раніше до редакції поскаржилася мати дитини, яка навчається у першому класі Малокохнівської гімназії №14, де також досі не відкрили укриття, і учні вчаться онлайн.

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