До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулась читачка, яка мешкає на Третьому Занасипі та має двох дітей — шкільного та дошкільного віку. Жінка скаржиться, що у її районі не працюють гімназія № 3 та дитячі садки, бо у них немає укриття. Ось що вона написала:
Хочу звернутися до вас. Крик душі.
Третій Занасип. Школа працює тільки онлайн! Діти прикуті до телефонів чи ноутбуків. Я нічого не можу сказати поганого про вчителів, вони добре працюють. Але ж діти, як дикуни! Мало того, що керівництво міста гуртки на нашому районі позакривало, так ще й укриття — це лише мрія!
Дитячі садочки 24 та 77 теж закриті. Вихователі скидають нам відоси. У 77 садочку почали роботи по укриттю у жовтні. І все. Так земелька і лежить у дворі.
Що робити нам, мамам? Як влаштуватись на роботу, коли обоє дітей вдома? Чим годувати дітей?
Ми зателефонували очільницям навчальних закладів, про які йшлося у повідомленні, та взяли у них коментарі. Вони зізнаються, що на Третьому Занасипі немає жодного укриття в освітніх установах.
Директорка гімназії № 3 Наталія Куліш розповідає, що у першому корпусі її закладу немає підвалу, тож у перспективі будуватимуть модульне укриття. Під корпусом початкової школи підвал є, але сховище там поки що не облаштовують через брак фінансування. Наталія Куліш каже, що пожежну сигналізацію вже встановили в обох корпусах.
Нагадаємо, міський голова Віталій Малецький інформував, що модульне укриття у Кременчуцькій гімназії № 3 будуватимуть по аналогічному проєкту, який розробили для ліцею № 11 «Гарант». Його приблизна вартість — 29 млн гривень.
Директорка дитсадка № 24 Лариса Бакало пояснила, що у її дошкільному закладі взагалі не планується облаштування укриття, а вихованці у майбутньому ходитимуть у сховище гімназії № 3.
Пані Бакало говорить, що кухар ЗДО № 24 пішла працювати в інший садочок, а вихователі — ні. За її словами, їм пропонують вільні місця в інших дитсадках, наприклад, на Молодіжному, але туди далеко їхати:
Директорка дитсадка № 77 Марія Якуба повідомила, що підвал у дошкільному закладі вже поглибили, тепер розробляють проєктну документацію на облаштування укриття. Воно буде розраховане на 90 осіб. У садку вже встановили пожежну сигналізацію та підключили її до муніципальної варти для цілодобового спостереження.
За словами Марії Якуби, батькам пропонували тимчасово водити дітей у ті заклади, які у місті відкрилися та працюють. Також вона зазначила, що співробітники її ЗДО працюють щодня за основним графіком роботи, у закладі функціонує пункт незламності.
Оскільки облаштування сховищ у цих закладах освіти на початкових стадіях, ніхто з трьох директорок, з якими ми розмовляли, не можуть назвати точних термінів завершення робіт. Крім того, у тому районі високо підходять ґрунтові води, що ускладнює будівництво укриттів.
Якщо місцеві батьки бажають, аби їхні діти вже сьогодні здобували освіту очно, то єдиний вихід нині — це віддати їх в інші заклади, принаймні тимчасово.
Нагадаємо, що раніше до редакції поскаржилася мати дитини, яка навчається у першому класі Малокохнівської гімназії №14, де також досі не відкрили укриття, і учні вчаться онлайн.
Додано:
Пізніше жінка написала нам про опитування щодо офіцера безпеки у школі:
Раніше ми писали, що у школах Полтавщини можуть з'явитися офіцери безпеки та турнікети-металошукачі. На виконання листа департаменту освіти і науки Полтавської ОВА батьків опитують щодо впровадження у навчальних закладах цього проєкту.
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