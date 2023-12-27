Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Освіта

Кременчужанка поскаржилася, що на Третьому Занасипі немає жодного закладу освіти з укриттям (додано)

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 548

 

Вона написала нам про гімназію №3 та два дитсадки

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулась читачка, яка мешкає на Третьому Занасипі та має двох дітей — шкільного та дошкільного віку. Жінка скаржиться, що у її районі не працюють гімназія № 3 та дитячі садки, бо у них немає укриття. Ось що вона написала:

Хочу звернутися до вас. Крик душі.

Третій Занасип. Школа працює тільки онлайн! Діти прикуті до телефонів чи ноутбуків. Я нічого не можу сказати поганого про вчителів, вони добре працюють. Але ж діти, як дикуни! Мало того, що керівництво міста гуртки на нашому районі позакривало, так ще й укриття — це лише мрія!

Дитячі садочки 24 та 77 теж закриті. Вихователі скидають нам відоси. У 77 садочку почали роботи по укриттю у жовтні. І все. Так земелька і лежить у дворі.

Що робити нам, мамам? Як влаштуватись на роботу, коли обоє дітей вдома? Чим годувати дітей?

Ми зателефонували очільницям навчальних закладів, про які йшлося у повідомленні, та взяли у них коментарі. Вони зізнаються, що на Третьому Занасипі немає жодного укриття в освітніх установах.

Директорка гімназії № 3 Наталія Куліш розповідає, що у першому корпусі її закладу немає підвалу, тож у перспективі будуватимуть модульне укриття. Під корпусом початкової школи підвал є, але сховище там поки що не облаштовують через брак фінансування. Наталія Куліш каже, що пожежну сигналізацію вже встановили в обох корпусах.

Нагадаємо, міський голова Віталій Малецький інформував, що модульне укриття у Кременчуцькій гімназії № 3 будуватимуть по аналогічному проєкту, який розробили для ліцею № 11 «Гарант». Його приблизна вартість — 29 млн гривень.

Директорка дитсадка № 24 Лариса Бакало пояснила, що у її дошкільному закладі взагалі не планується облаштування укриття, а вихованці у майбутньому ходитимуть у сховище гімназії № 3.

— Немає у мене сигналізації, може, на наступний рік нас включать, департамент освіти подасть запит, щоб нам виділили кошти. Ми на початку кожного року пишемо запити, аби нас до кошторису включили. Я сподіваюся, що у наступному році нам сигналізацію проведуть. Це перший крок до того, щоб ми відкрилися хоча б у змішаному режимі, щоб дітей середніх та старших груп до школи готувати.

Пані Бакало говорить, що кухар ЗДО № 24 пішла працювати в інший садочок, а вихователі — ні. За її словами, їм пропонують вільні місця в інших дитсадках, наприклад, на Молодіжному, але туди далеко їхати:

— Працівники у мене працюють на Третьому Занасипі, майже годину їхати на Молодіжний — це дуже далеко. Технічні працівники виконують гуманітарні роботи у місті, наприклад, в гуртожитку для переселенців, інші (вихователі — ред.) працюють дистанційно.

Директорка дитсадка № 77 Марія Якуба повідомила, що підвал у дошкільному закладі вже поглибили, тепер розробляють проєктну документацію на облаштування укриття. Воно буде розраховане на 90 осіб. У садку вже встановили пожежну сигналізацію та підключили її до муніципальної варти для цілодобового спостереження.

За словами Марії Якуби, батькам пропонували тимчасово водити дітей у ті заклади, які у місті відкрилися та працюють. Також вона зазначила, що співробітники її ЗДО працюють щодня за основним графіком роботи, у закладі функціонує пункт незламності.

Оскільки облаштування сховищ у цих закладах освіти на початкових стадіях, ніхто з трьох директорок, з якими ми розмовляли, не можуть назвати точних термінів завершення робіт. Крім того, у тому районі високо підходять ґрунтові води, що ускладнює будівництво укриттів.

Якщо місцеві батьки бажають, аби їхні діти вже сьогодні здобували освіту очно, то єдиний вихід нині — це віддати їх в інші заклади, принаймні тимчасово.

Нагадаємо, що раніше до редакції поскаржилася мати дитини, яка навчається у першому класі Малокохнівської гімназії №14, де також досі не відкрили укриття, і учні вчаться онлайн.

Додано:

Пізніше жінка написала нам про опитування щодо офіцера безпеки у школі:

Сьогодні новий шок. Школа працює лише онлайн, і нам класний керівник надсилає тестування з приводу, чи потрібен у школі офіцер безпеки? Це як насмішка над онлайном!

Раніше ми писали, що у школах Полтавщини можуть з'явитися офіцери безпеки та турнікети-металошукачі. На виконання листа департаменту освіти і науки Полтавської ОВА батьків опитують щодо впровадження у навчальних закладах цього проєкту.

ПО ТЕМІ:

На будівництво кожного з 4 модульних укриттів у кременчуцьких школах потрібно 29 млн гривень

Кременчуцька гімназія № 8 замовила послуги з облаштування укриття на 1,4 млн грн: коли воно буде готове

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kremen-school3.com.ua
Теги: укриття гімназія дитячі садки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх