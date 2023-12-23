На будівництво кожного з 4 модульних укриттів у кременчуцьких школах потрібно 29 млн гривень

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Наразі проєкт розробили для ліцею №11 «Гарант», на черзі – ще три

На будівництво модульних укриттів у Кременчуцьких ліцеях №10 «Лінгвіст» та №11 «Гарант», а також гімназіях №3 та 19 потрібно близько 29 млн гривень (на кожен із цих закладів). Про це розповів міський голова Віталій Малецький під час засідання сесії Кременчуцької міської ради 22 грудня. Одне таке сховище вміщуватиме 390-400 осіб.

Проєкт модульного укриття вже розробили для Кременчуцького ліцею №11 «Гарант», у планах – проєкти повторного використання для гімназії №3 та 19, ліцею №10 «Лінгвіст», що обійдеться дещо дешевше.

Мер зауважив, що наразі шукають можливості на наступний рік, де взяти кошти на будівництво. Він сказав, що проєкти хочуть подати на зовнішнє фінансування, щоб якийсь фонд виділив на них кошти.

Крім того, на засіданні сесії 22 грудня зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 1 144 066 гривень на облаштування та забезпечення експлуатації сховища в гімназії №2 та дитячому садку №82. А також 422 518 гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації для встановлення системи автоматичної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в школі №15, дитсадках №5, 13, 32, 41, 61, 62, 65.