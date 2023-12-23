Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Полтавщина

На Полтавщині планують навчати операторів сільськогосподарських дронів

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 176

 

Навчання проходитиме у Полтавському державному аграрному університеті

На Полтавщині планують навчати операторів сільськогосподарських дронів. Про це повідомив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Володимир Когут.

У Полтавському державному аграрному університеті функціонує Центр впровадження Індустрії 4.0, що має можливість здійснювати високоякісну підготовку операторів агродронів.

– Сільськогосподарські дрони значно збільшують ефективність систем землеробства, дозволяючи вести спостереження за полями і проводити своєчасний аналіз вирощуваних культур. Полтавщина має потужний агропромисловий комплекс, який не зупинив роботу навіть в умовах повномасштабної війни. Тому для нас важлива підготовка фахівців за цим напрямом, – зазначив Володимир Когут.

Він зауважив, що до навчання операторів сільськогосподарських дронів можна залучати ветеранів. Це дозволить полегшити їм процес соціалізації після повернення до мирного життя, перекваліфікуватися й знайти роботу.

У реалізації цього проєкту допомагатиме благодійний фонд «Фундація допомоги захисникам України «LESYA UA».

– На Полтавщині уже маємо успішно реалізовані проєкти з підтримки ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Лише за 2,5 місяця сума допомоги становить 1,5 мільйона гривень, – розповіла фонду Леся Рудь.
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 0532.ua
Теги: дрони сільське господарство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх