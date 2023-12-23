На Полтавщині планують навчати операторів сільськогосподарських дронів

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 176

На Полтавщині планують навчати операторів сільськогосподарських дронів. Про це повідомив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Володимир Когут.

У Полтавському державному аграрному університеті функціонує Центр впровадження Індустрії 4.0, що має можливість здійснювати високоякісну підготовку операторів агродронів.

– Сільськогосподарські дрони значно збільшують ефективність систем землеробства, дозволяючи вести спостереження за полями і проводити своєчасний аналіз вирощуваних культур. Полтавщина має потужний агропромисловий комплекс, який не зупинив роботу навіть в умовах повномасштабної війни. Тому для нас важлива підготовка фахівців за цим напрямом, – зазначив Володимир Когут.

Він зауважив, що до навчання операторів сільськогосподарських дронів можна залучати ветеранів. Це дозволить полегшити їм процес соціалізації після повернення до мирного життя, перекваліфікуватися й знайти роботу.

У реалізації цього проєкту допомагатиме благодійний фонд «Фундація допомоги захисникам України «LESYA UA».

– На Полтавщині уже маємо успішно реалізовані проєкти з підтримки ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Лише за 2,5 місяця сума допомоги становить 1,5 мільйона гривень, – розповіла фонду Леся Рудь.