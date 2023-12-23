На Полтавщині планують навчати операторів сільськогосподарських дронів. Про це повідомив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Володимир Когут.
У Полтавському державному аграрному університеті функціонує Центр впровадження Індустрії 4.0, що має можливість здійснювати високоякісну підготовку операторів агродронів.
Він зауважив, що до навчання операторів сільськогосподарських дронів можна залучати ветеранів. Це дозволить полегшити їм процес соціалізації після повернення до мирного життя, перекваліфікуватися й знайти роботу.
У реалізації цього проєкту допомагатиме благодійний фонд «Фундація допомоги захисникам України «LESYA UA».
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