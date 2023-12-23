«Крізь морок війни. Кременчук. Рік другий» - у кременчуцькій міській художній галереї презентували збірку про війну

У суботу, 23 грудня, у кременчуцькій міській художній галереї відбувся захід, присвячений визначній події в літературному житті міста – презентації проєкту творчої спілки журналістів Кременчуччини «Крізь морок війни. Кременчук. Рік другий»
Відкрив захід очільник Творчої спілки журналістів Кременчуччини, натхненник та ідейний наставник Володимир Шевченко. Саме він на презентації першого видання книги запропонував авторам не зупинятися, а продовжувати залишати для історії події сьогодення, вилиті на папір криз призму зранених душ. І ось вже вийшла у світ друга книга й готується третя. Тож голова спілки запросив авторів до подальшої співпраці.
Під оплески присутніх вручив Грамоту Полтавської обласної ради й Грамоту Полтавської обласної організації НСЖУ членкині спілки, яка пропрацювала в ній більше 20 років, Людмилі Оловятенко.
Також Володимир Євгенович вручив Знак народної пошани - Орден «За розбудову України» членкині спілки Тетяні Булат.
Крім того, під час заходу в ряди спілки урочисто прийняли Тетяну Широку й Любов Карпову – їм вручили посвідчення членкинь НСЖУ.
Присутніх привітав полковник, засновник Музею військової історії Кременчука, очільник громадської організації ветеранів війни Володимир Поляков.
Кожен з присутніх авторів розповів про що написав у збірці.
Олена Родіна авторка «Листа коханому» та «Листа з війни» поділилася народженням цих творів:
«Мій чоловік був на фронті. Як часто замість дзвінка або листа він просто писав СМС, або ставив «+». Я їх отримувала й розуміла, що він живий….І це було дуже важливо. Але листи, паперові, живописі я писала їх й передавала з волонтерами. Описувала наше життя, події, які відбувалися. наші почуття й чоловік отримував ці листи й жив це життя разом з нами. І це додавало йому сил.
Хочу сказати, що багато дружин, які чекали своїх чоловіків, розуміють про що це. Цими листами навіть зацікавилося «Авто радіо» й зробило великий проєкт «Повертайся живим». Я хочу подякувати за можливість бути надрукованою в цій книзі й стати частиною історії нашої країни».
Про свою роботу над збіркою розповіла місцева поетеса Наталія Маєвська. Вона прочитала вірш «Косар», який надрукований в книзі.
Авторка Оксана Гриниченко, яка приїхала у Кременчук з окупованої території, розповіла у своїх оповіданнях про те, який шлях довелося пройти, щоб приїхати на рідну українську землю. Разом з чоловіком вона поїхала від «руського миру», який прийшов в її рідне місто, кинувши все, що було дорого душі, й почала нове життя.
Свою творчість презентували й представники молоді. Вероніка Капустинська та Маргарита Капцевич, здобувачки освіти Кременчуцького льотного коледжу також є співавторками книги «Крізь морок війни. Кременчук. Рік другий». Дівчата розповіли у своїх творах всі почуття, які живуть в їхніх душах.
Також вони – учасниці гурту «Крила» - заспівали святкову пісню, якою подарували всім присутнім різдвяний настрій.
Ще один співавтор збірки Володимир Шевченко розповів, як народжувалися його оповідання «Два листи» й «Козаки», надруковані в книзі, та запросив всіх охочих брати книгу у бібліотеці та читати її.
Також Володимир Євгенович вручив Дипломи конкурсу «Українська мова – мова єднання» всім переможцям конкурсу, які цього року брали в ньому участь.
Мирослава УКРАЇНСЬКА
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