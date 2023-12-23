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Білий птах та справжня дружба: що кременчужанам почитати на вихідних

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Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №1 Кременчуцької міської публічної бібліотеки підготувала чергову добірку книжкових новинок


 

Ольга Максимчук «Світ у вулкані»

Соня і Марко Бруми – звичайні третьокласники, які навіть не підозрюють, що незабаром у їхньому житті з’явиться великий білий птах. На його крилах вони помандрують у неймовірну пригоду. Близнюків чекає жерло прадавнього вулкана, загадкова країна Кремантура, зустріч з моторошними Сірими й великі таємниці минулого. Це історія про великий двобій зі страшною Яммою – місцем, яке хоче знищити світ. Хто ж виявиться зрадником? Хто загине? Хто виживе? Три різні пригоди сплітаються в одну-єдину історію боротьби Добра і Зла тривалістю в тисячоліття. І до останньої сторінки не відомо, хто переможе.

Іван Андрусяк «Нечиста сила та інші капосні історії»

Популярний дитячий письменник у цій книжці моделює різноманітні ситуації, сучасні й історичні, — і пропонує задуматися над тим, як учинив би ти, опинившись на місці героїв. Навіщо потрібні «погані слова»? Як можна і як не можна карати дитину за скоєну шкоду? Чи був юний Тарас Шевченко чемним хлопчиком, — я чи, може, геніальним розбишакою? Чому з Григорієм Сковородою спілкуватися страшно, а з художником-партизаном Нілом Хасевичем – ні? Яким би був ти, якби довелося жити не в наш час, а п’ятдесят, сто, двісті років тому?

  
 

Валентина Забахура «Ой, Лише, або Як потрапити в халепу»

Ця книга познайомить вас із захопливими пригодами двох найкращих друзів Гришка та Ойки. Разом з ними ви відчуєте, що таке справжня дружба, дізнаєтесь в яку халепу потрапила Ойка та через що посварилися Ойка та Лишко і ким насправді є Калапух. Нічого не зрозуміли? Заінтриговані? Тоді мерщій до бібліотеки за книгою.


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Автор: Дарія Згура
Теги: книги обзор бібліотека
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