Білий птах та справжня дружба: що кременчужанам почитати на вихідних

Соня і Марко Бруми – звичайні третьокласники, які навіть не підозрюють, що незабаром у їхньому житті з’явиться великий білий птах. На його крилах вони помандрують у неймовірну пригоду. Близнюків чекає жерло прадавнього вулкана, загадкова країна Кремантура, зустріч з моторошними Сірими й великі таємниці минулого. Це історія про великий двобій зі страшною Яммою – місцем, яке хоче знищити світ. Хто ж виявиться зрадником? Хто загине? Хто виживе? Три різні пригоди сплітаються в одну-єдину історію боротьби Добра і Зла тривалістю в тисячоліття. І до останньої сторінки не відомо, хто переможе.

Іван Андрусяк «Нечиста сила та інші капосні історії» Популярний дитячий письменник у цій книжці моделює різноманітні ситуації, сучасні й історичні, — і пропонує задуматися над тим, як учинив би ти, опинившись на місці героїв. Навіщо потрібні «погані слова»? Як можна і як не можна карати дитину за скоєну шкоду? Чи був юний Тарас Шевченко чемним хлопчиком, — я чи, може, геніальним розбишакою? Чому з Григорієм Сковородою спілкуватися страшно, а з художником-партизаном Нілом Хасевичем – ні? Яким би був ти, якби довелося жити не в наш час, а п’ятдесят, сто, двісті років тому?