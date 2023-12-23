На армію — понад 700 млн грн: визначили бюджет Полтавщини на 2024 рік

22 грудня Полтавська обласна військова адміністрація затвердила бюджет Полтавщини на 2024 рік. Обсяг доходів загального фонду бюджету області без дотацій та субвенцій на наступний рік становить 3,2 млрд грн, видатків (витрат) — 3,9 млрд грн.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін на своєму Telegram-каналі.
У повідомленні очільника обладміністрації зазначено, що на оборону й підтримку захисників і захисниць планують спрямувати 500 млн грн залишків коштів облбюджету та резервувати ще 270 млн грн.
Як вказано у проєкті бюджету, на освіту область планує витратити приблизно 1,6 млрд грн, на утримання роботи обласної ради — понад 50 млн грн, на медицину — 610 млн 99 тисяч гривень.
На соціальний захист населення з бюджету області виділяють 583 млн 139 тис. гривень. Найбільше з цих грошей піде на допомогу людям, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади або через інші хвороби — понад 400 млн грн.
На допомогу переселенцям на наступний рік у бюджеті заклали 1,7 млн грн.
У 2024 році на культуру область може витратити 307 млн 459 тис. грн, а на розвиток спорту — понад 170 млн грн.
Зазначимо, що цьогоріч бюджет області ухвалили не депутати на сесії Полтавської облради, як це робили раніше, а у військовій адміністрації. Під час пресконференції 22 грудня Філіп Пронін зазначив, що дохідна частина бюджету на 2024, у порівняні з 2023 роком, зменшилась. За його словами, в Полтавській області, як і по всій країні, зменшились економічні показники. На це виплинуло зменшення обсягів виробництв, втрата робочих місць, а також те, що багато людей виїхало за кордон.
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