Жителі Глобинської громади скаржаться на забруднення ґрунту цукровим заводом — екоінспекція

У Глобинській громаді інспектори Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили забруднення землі — поряд з городами місцевих розлиті відходи з неприємним запахом.
Про це повідомили на Facebook-сторінці екоінспекції 22 грудня.
У повідомленні зазначили, що мешканці громади скаржилися на забруднення присадибних земельних ділянок місцевим цукровим заводом. Інспектори встановили, що поряд з городами місцевих мешканців знаходяться кагатні поля Філії «Глобинський цукровий завод» товариства з обмеженою відповідальністю «Цукорагропром».
На їх території розміщені купи бурякових відходів, наявні розливи рідини жовтуватого кольору з неприємним запахом, зазначили в повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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