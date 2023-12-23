Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Жителі Глобинської громади скаржаться на забруднення ґрунту цукровим заводом — екоінспекція

Сьогодні, 20:55 Переглядів: 129

 

Поліція з'ясовує обставини події

У Глобинській громаді інспектори Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили забруднення землі — поряд з городами місцевих розлиті відходи з неприємним запахом.

Про це повідомили на Facebook-сторінці екоінспекції 22 грудня.

У повідомленні зазначили, що мешканці громади скаржилися на забруднення присадибних земельних ділянок місцевим цукровим заводом. Інспектори встановили, що поряд з городами місцевих мешканців знаходяться кагатні поля Філії «Глобинський цукровий завод» товариства з обмеженою відповідальністю «Цукорагропром».

На їх території розміщені купи бурякових відходів, наявні розливи рідини жовтуватого кольору з неприємним запахом, зазначили в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 

ПО ТЕМІ:

«Свиняче лайно тоннами пішло в річку»: хто отруїв Псел на Кременчуччині

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Facebook-сторінка Державна екологічна інспекція Центрального Округу
Теги: відходи викиди Глобинська міська територіальна громада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх