Жителі Глобинської громади скаржаться на забруднення ґрунту цукровим заводом — екоінспекція

Сьогодні, 20:55 Переглядів: 129

У Глобинській громаді інспектори Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили забруднення землі — поряд з городами місцевих розлиті відходи з неприємним запахом.

Про це повідомили на Facebook-сторінці екоінспекції 22 грудня.

У повідомленні зазначили, що мешканці громади скаржилися на забруднення присадибних земельних ділянок місцевим цукровим заводом. Інспектори встановили, що поряд з городами місцевих мешканців знаходяться кагатні поля Філії «Глобинський цукровий завод» товариства з обмеженою відповідальністю «Цукорагропром».

На їх території розміщені купи бурякових відходів, наявні розливи рідини жовтуватого кольору з неприємним запахом, зазначили в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.