СМС-ки про посилку: поліція попереджає кременчужан про нову шахрайську схему

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 378 Коментарів: 1

Тепер зловмисники розсилають повідомлення про надходження посилок від поштової компанії

Поліція попереджає кременчужан про нову шахрайську схему та радить бути уважними та обережними. Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За новою схемою шахраї почали розсилати громадянам СМС-повідомлення від імені однієї з українських поштових компаній про надходження посилки. У повідомленні є посилання, за яким користувачу необхідно перейти нібито для уточнення адреси доставки посилки, а також ввести дані банківської картки, щоб доплатити незначну суму за доставку.

А далі зловмисники можуть використовувати платіжні дані для самостійного замовлення товарів через інтернет або оформити повернення товару, якщо людина дійсно чекала посилку за цими поштовими даними.

Щоб не потрапити на гачок до шахраїв, представники кіберполіції закликають дотримуватися таких порад:

не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;

сплачувати гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

Якщо ж якась платіжна інформація все ж потрапила до шахраїв, необхідно терміново звернутися до банку та заблокувати картку.

Нагадаємо, нещодавно соцмережами ширилась шахрайська схема з пропозиціями віддаленої роботи.