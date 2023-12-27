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Як блокада українсько-польського кордону вплинула на економіку Полтавщини: відповідь ОВА

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 188

 

Зменшився податок на прибуток та кількість оформлень вантажів на митниці

За останні два місяці оформлення на митниці вантажів з Полтавської області зменшились на третину. Це пов’язано з блокадою на українсько-польському кордоні, що триває з початку листопада. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на пресконференції 22 грудня.

Податок на прибуток також зменшився, каже керівник ОВА. За його словами, блокада значно позначилась на рівень показників — «30% — це багато, вплив негативний, це 100%».

Що передувало

З початку листопада на кількох пунктах пропуску на західному кордоні України триває блокада польських перевізників. Вони вимагають, щоб Євросоюз скасував «транспортний безвіз» для України. За цією угодою, українським перевізникам не потрібні відповідні дозволи для перевезення товару в ЄС. 

Блокада завдала збитків у півтора мільярда доларів для України, заявляв Національний банк у відповіді на запит РБК-Україна.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: espreso.tv/Сергій Деркач
Теги: економіка Польща блокада кордон митниця
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