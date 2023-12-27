Протягом року на Полтавщині аналітики виявили фінансові порушення на мільярд гривень

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 465

Протягом 2023 року фахівці БЕБ на Полтавщині склали 14 аналітичних документів та виявили ризиків на суму майже 1 млрд грн. Про це розповів керівник Територіального управління БЕБ Олег Пахніц під час брифінгу.

За його словами, з метою безпідставної розтрати бюджетних коштів його підлеглі виписали 23 рекомендації та запобігли нецільовому використанню 165 млн грн із держбюджету.

Також представники Теруправління БЕБ входять до складу робочої групи «Прозорість і підзвітність», що діє при Полтавській облвійськадміністрації. Це допомагає співпрацювати з правоохоронними органами та якісніше контролювати використання бюджету.

— Найпоширенішими статтями досудового розслідування були ухилення від сплати податків, заволодіння бюджетними коштами, незаконний обіг підакцизних товарів. За цей рік детективи територіального управління закінчили 34 кримінальні провадження. Ще 69 — перебувають на досудовому розслідуванні, — коментує Олег Пахніц.

Фахівці вилучили із незаконного обігу підакцизні товари на суму понад 98 мільйонів гривень та припинили роботу трьох цехів із незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Очільник БЕБ додає, що загалом за рік до держбюджету було повернуто понад 26 мільйонів гривень збитків.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ повідомило про підозру очільнику Полтавського ГЗК.