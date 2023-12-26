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Надзвичайні новини

У Світловодську чоловік стріляв по громадянам, залученим до громадських робіт — соцмережі

Сьогодні, 23:01 Переглядів: 27

Попередньо, ніхто не постраждав

26 грудня під час розчищення дренажів та узбіч від сміття на Таборищі у Світловодську невідомий чоловік стріляв по громадянам, залученим до громадських робіт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громадської організації «Стаття 5».

«Що викликало таку реакцію у чоловіка невідомо, але за попередніми даними є інформація, що чоловік перебував у нетверезому стані», — йдеться в дописі.

З кадрів на відео помітно, що чоловіка намагалися вгамувати, але намарно.

На місці працювала слідчо-оперативна група й поліціянти.

Нагадаємо, влітку у Світловодську чоловік влаштував стрілянину біля бару, тоді двоє чоловіків постраждали. А 9 грудня, близько 23.00 поблизу одного з кафе на проспекті Свободи у центрі Кременчука поліція затримала чоловіка з травматом.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: стрілянина Світловодськ громадські роботи
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