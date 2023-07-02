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Надзвичайні новини

Вчора у Світловодську чоловік влаштував стрілянину біля бару

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 20

Нападник зник з місця події
Вчора, 1 липня, близько об 15.30, у Світловодську, біля бару «Пілігрим» сталася стрілянина. Про це повідомила Громадська організація «Стаття 5» на своїй сторінці у Фейсбук.
 
За словами одного з постраждалих, було троє чоловіків, які поводили себе нечемно, після чого між двома сторонами виникла суперечка, в ході якої чоловіки почали передавати одне одному пістолет. Один з чоловіків почав стріляти. Є двоє постраждалих.
 
На місці працювала поліція. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події.
 
– Нападник з місця події зник, наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на його затримання, – йдеться у повідомленні.
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Автор: Дарія Згура
Теги: стрілянина Світловодськ
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