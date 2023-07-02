Вчора у Світловодську чоловік влаштував стрілянину біля бару

Вчора, 1 липня, близько об 15.30, у Світловодську, біля бару «Пілігрим» сталася стрілянина. Про це повідомила Громадська організація «Стаття 5» на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами одного з постраждалих, було троє чоловіків, які поводили себе нечемно, після чого між двома сторонами виникла суперечка, в ході якої чоловіки почали передавати одне одному пістолет. Один з чоловіків почав стріляти. Є двоє постраждалих.

На місці працювала поліція. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

– Нападник з місця події зник, наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на його затримання, – йдеться у повідомленні.