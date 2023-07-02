Скільки коштує освіта у 2023 році

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На кого вчитися дорожче та яка вартість навчання в Кременчуці, Україні та закордоном? І де є змога навчатись безкоштовно?

Вступна кампанія-2023 стартує на днях, вже з першого липня. Скільки цьогоріч батькам обійдеться вища освіта своїх дітей, скільки коштує навчання в українських університетах та у вишах країн ЕС?

Ми переглянули вартість навчання у популярних українських вишах, а також у Кременчуці. У найдорожчих ВНЗ України вартість навчання сягає 90-100 тисяч грн на рік. Наприклад, за навчання комп'ютерним наукам у спеціалізованому одеському виші хочуть 115 тис грн, а в Українському Католицькому університеті будь-яка спеціальність - 110 тис грн на рік. Інформаційні технології у Київській Могилянці - 95-100 тис. Але у середньому, популярні професії, пов'язані з IT, правом, лінгвістикою, маркетингом — 30-40 тис грн. Вартість навчання у кременчуцькому університеті складе щонайменше 16-22 тис залежно від обраної спеціальності: ми знайшли ціни лише за перший семестр, тож теоретично у другому семестрі вони можуть стати вищими залежно від ситуації.

Найдорожче в Україні навчатися у сфері медицини, IT, лінгвістики, менеджменту, маркетингу, міжнародних відносин, акторського майстерство та режисури, права.

Найдешевші напрямки, пов'язані із хімією, електрикою, фізикою, машинобудуванням, металургією, аграрними науками, екологічним напрямом, будівництвом, автотранспортом.

Щодо бюджетних місць, то цьогоріч у Міносвіти оголосили, що 30 – 40% вступників навчатимуть за кошти держави. МОН збільшило державне замовлення на ІТ-спеціальності та ті спеціальності, які будуть потрібні для відбудови країни. Це, зокрема, інженерні спеціальності, електротехніка, фізика, хімія, будівельники, інженери, архітектори. Наразі на молодшого бакалавра – приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра буде приблизно 77 тисяч бюджетних місць денної форми навчання та близько 9 тис заочної форми навчання. Окремо на базі повної загальної середньої освіти – це медичні спеціальності, яких в системі МОН приблизно 1,5 тисячі, на базі магістра – приблизно 30 тисяч осіб. Серед бюджетних місць орієнтовно 15 – 20% місць віддадуть пільговим категоріям.

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського максимальний обсяг прийому за держзамовленням серед тих, хто після школи піде на денну форму навчання здобувати диплом бакалавра — 205 місць. З них найбільше, а саме 28 місць припадає на електроенергетику, електротехніку та електромеханіку. 14 місць на комп'ютерні науки та інформатика”, автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка - 13, електроніка, середня освіта (інформатика) - 12, транспортні технології - 9, біології та біоінженерія, автомобільний транспорт, машинобудування - 8, прикладна математика - 7. Решта спеціальностей мають обсяг прийому від 5 до 6 місць.

Вартість навчання у вишах України

КрНУ імені Михайла Остроградського

Прикладна механіка, Галузеве машинобудування, Автомобільний транспорт, Транспортні технології, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - 8170 грн.

Середня освіта (Українська мова і література), Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Середня освіта (Фізична культура), Екологія, Біотехнології та біоінженерія, Геодезія та землеустрій, Цивільна безпека - 8250 грн

Середня освіта (Інформатика), Електроніка, Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка - 9150 грн

Комп’ютерні науки, комп'ютерна інженерія, Економіка, облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, Менеджмент, Маркетинг, Філологія, Психологія, Журналістика, Право, Дизайн, Менеджмент соціокультурної діяльності - 11,135 грн.

Український католицький університет

110 тис грн (комп'ютерні науки, психологія, соціологія, соцробота, право. можна отримати стипендію розміром 25-100% вартості навчання)





Києво-Могилянська академія

Історія, філософія, мова та література: 47 тис. грн

Соціологічні науки (економіка, психологія, політологія): 50-55 тис. грн

Журналістика, фінанси: 60 тис. грн

Філологія: 63 тис. грн

Маркетинг: 65 тис. грн

Кібербезпека: 70 тис. грн

Міжнародні відносини: 85 тис. грн

Інформаційні технології: 95-100 тис. грн

Національний авіаційний університет України

Електроніка, Видавництво і поліграфія, Хімічні технології, біотехнології, Авіаційна і ракетно-космічна техніка, Електроенергетика - 21 тис. грн

Дизайн: 28 тис. грн

Журналістика: 35 тис. грн

Економіка, Політологія, Психологія, Соціологія, Менеджмент, Маркетинг, Комп'ютерні науки, Інформаційні технології: 32 тис. грн

Філологія, право: 36 тис. грн

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Електроніка, Авіоніка, Атомна енергетика, Авіаційна техніка, Машинобудування, Енергетика, Біотехнології: 25 тис. грн

Психологія, соціологія: 35 тис. грн

Економіка, журналістика, менеджмент, маркетинг, комп'ютерні науки: 40 тис. грн

Філологія, Право, Комп'ютерна інженерія, Кібербезпека, Інформаційні технології: 45 тис. грн

Національний університет "Львівська політехніка"

Хімія та біоінженерія, Машинобудування, Металургія, Аграрні науки, Електроенергетика, Машинобудування, Автомобільний транспорт, Фармація - 25 тис. грн

Маркетинг, Журналістика, Фінанси - 30.0 тис. грн

Міжнародні відносини, Право - 36 тис. грн

Дизайн, Архітектура - 36,6 тис

Інформаційні технології, Комп'ютерна інженерія - 35 тис. грн

Філологія - 38 тис. грн

Комп'ютерні науки, кібербезпека - 44-50 тис. грн

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Біологія, екологія, Нафтогазова інженерія, автомобільний транспорт - 18 тис. грн

Радіотехніка - 20 тис. грн

Економіка, політологія, журналістика, фінанси, банківська справа, менеджмент, Комп'ютерна інженерія, інформаційні технології, Міжнародні відносини, Кібербезпека, Філологія, Туризм - 24 тис. грн.

Одеський технологічний університет "ШАГ"

Комп'ютерні мережі та кібербезпека: 115 тис. грн

Комп'ютерна графіка та дизайн: 115 тис. грн

Розробка програмного забезпечення: 115 тис. грн

Одеська юридична академія

Право, Інженерія програмного забезпечення: 33 тис грн

Соціологія, політологія, журналістика, менеджмент, філологія: 31 тис грн

Кібербезпека, Інженерія програмного забезпечення — 36 тис

Дніпропетровська медична академія

Фармацевтика: 47 тис. грн

Медицина: 59 тис. грн

Стоматологія: 67 тис. грн

Харківський національний університет радіоелектроніки

Об'ємна медична інженерія, Електроніка, Електронні комунікації, Радіотехніка, Авіоніка, Економіка - 20 тис. грн

Інформаційні системи та технології, кібербезпека - 24 тис. грн

Комп'ютерні науки - 26-31 тис. грн

Львівський національний університет імені Івана Франка

Фізика, астрономія - 28,6 тис. грн

Екологія, біотехнології, хореографія, Філологія, Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа, менеджмент, маркетинг, Інформаційні системи і технології, Історія, Початкова освіта, педагогіка - 30 тис. грн

Журналістика - 35 тис. грн

Міжнародні відносини - 42,5 тис. грн

Комп'ютерні науки - 40 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення, Право - 46 тис. грн

Одеський національний університет імені Мечникова

Хімія, соціальна робота, фармацевтична хімія, фізика - 20 тис. грн

Історія, філософія, культурологія, економіка, соціологія, психологія, біотехнології - 27 тис. грн

Журналістика, Філологія, Туризм, Комп'ютерні науки, Інформаційні системи і технології, Міжнародні відносини, Право, Менеджмент - 35 тис. грн

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічнй факультет — 29-33 тис

Психологія, журналістика - 30-31 тис грн

Системний аналіз, архітектура - 32,8 тис. грн

Туризм — 34-35 тис грн

Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа, Менеджмент, Маркетинг, Підприємництво та торгівля, Підприємництво, Міжнародні економічні відносини - 36 тис. грн

Комп’ютерні науки - 36,8 тис. грн

Економіка, Філологія, Право - 38-40 тис грн

КНУТКТ им. Карпенко-Карого

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво — 51-55 тис грн

Сценічне мистецтво — 55-62 тис грн





Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Бакалавр — 31,7 тис грн

Полтавський медуніверситет

Медсестринство - 25 тис грн

Фармація - 24 тис грн

Стоматологія (магістр) - 46,5 тис грн

Медицина (магістр) -41 тис грн

Педіатрія (магістр) - 34 тис грн

"Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

Психологія, Фінанси, банківська справа,

Менеджмент, Маркетинг, Право, Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні науки - 30 тис грн.





Мінімально освіта у виші на рік вийде у 16-20 тис на рік, а це 400-500 євро, або 1,5 тис грн на місяць. А максимум — близько 10 тис на рік, тобто, близько 3 тис євро на рік. Середня вартість навчання у великих містах — 30-40 тис грн, а це 750-1000 євро на рік.

Скільки коштує освіта у Польщі

У 2022 Польща дуже лояльнопоставилась до українських абітурієнтів: за статусом тимчасового захисту можна було безкоштовно вступати до місцевих державних університетів. Деякі з них навіть запровадили навчання українською мовою або знизили вимоги до знання польської мови для вступу. Умови вступу визначалися кожним університетом самостійно. Окремі виші створили спеціальні програми для українців, відкривши додаткові місця та надаючи їм більші можливості. У 2023 році правила змінилися і отримати бюджетне місце складніше. Хоча все одно уряд Польщі пішов на великі поступки щодо вступу абітурієнтів: польські виші можуть встановлювати гнучкі умови вступу, наприклад, приймати абітурієнтів за результатами іспитів чи оцінками за чверть, а не за результатами ЗНО чи національного мультитесту. Також можуть змінюватися вимоги щодо термінів подання документів. Умови вступу для українських студентів до польських вишів можуть відрізнятися у кожному окремому випадку, оскільки критерії прийому встановлюються самими університетами. Деякі навчальні заклади в Польщі спеціально для українських студентів організовують перший рік навчання українською мовою, але паралельно потрібно вивчати польську мову. Також перед вступом університети пропонують іноземцям відвідувати мовні курси. Для вступу до вишу необхідно володіти польською мовою на рівні В1-В2. Державні університети Польщі надають можливість українським студентам навчатися безкоштовно, але вимагають сертифікат про володіння польською мовою на рівні С1.

Навчальний рік у Польщі триває з жовтня по липень. Тут можна здобути освіту в державних або приватних університетах. У Польщі викладають переважно польською мовою, але в деяких вишах є можливість обрати англійську.





Академія Леона Козмінського

Академія Суспільних Наук

Варшавський Університет Менеджменту





Вроцлавська Академія Бізнесу

Лодзь

Познань

Отже, навчання можна піймати десь від 900-1000 євро за різними напрямами. Частіше менші цінники зустрічаються у таких містах як Познань, Лодзь, Вроцлав тощо. Проте багато пропозицій, де за навчання потрібно сплатити від 1000-1500 євро і вище, а є вищі, у яких цінник стартує від 3000 євро.

Вартість навчання у державних університетах регулюється на державному рівні. Тому мінімальний поріг оплати не може бути нижчим за певну суму.

Наприклад, у таких вузах, як Краківський Економічний Університет або Вроцлавська Політехніка навчання коштує від 2 000 євро за рік, Навчання в Академії Леона Козьмінського або у Гуманітарно-Суспільному Університеті — від 2 000 євро за рік.

У найстарішому державному навчальному закладі Європи Ягеллонському Університеті навчання коштує приблизно 1-2 тис євро.

Бакалаврат

Право — 2195 євро за рік;

Адміністрація — 1536 євро за рік;

Педагогіка — 988 євро за рік;

Психологія — 1800 євро за рік;

Внутрішня безпека — 2195 євро за рік;

Американістика — 1097 євро за рік;

Економіка – 1802 євро за рік;

Управління – 1802 євро за рік.

Окрім державних університетів, у Польщі є багато приватних вищих навчальних закладів і вони не пропонують безкоштовне навчання абітурієнтам, які знають польську на рівні C1.

Тобто, мінімальна вартість освіти у Польщі десь в два рази більша за український мінімум. Проте багато українських вишів коштують близько до того, що можна знайти у Польщі. Водночас у Польщі багато пропозицій, що значно перевищують українські розцінки.

Додатково потрібно приплюсувати вартість проживання в гуртожитку, витрати на їжу, проїзд тощо. Проживання у гуртожитку — від 450 злотих.

Українські біженці можуть отримати безкоштовну освіту у польській державній поліцеальній школі. Це на кшталт наших профучилищ, де на основі закінченої середньої освіти можна опанувати нову професію.

Навчання у Чехії

У Чехії навчання безкоштовне, якщо ви знаете чеську мову. Тому і раніше популярними були підготовчі курси з чеської, які допомагали підготуватися до вступу, складати мовний іспит, після якого можна йти далі.

ВНЗ Чехії діляться на дві групи: приватні і державні. У приватних багато англомовних програм, а державних переважно програми чеською мовою. Тому при виборі платної освіти знання чеської мови не є обов’язковим.

Діти в школах Чехії навчаються 13 років, тому українські абітурієнти мають один рік після закінчення школи, щоб пройти мовні курси та поглибити свої знання з дисциплін, необхідних для вступу.

Якщо закінчити у Чехії старшу школу та отримати національний диплом «Maturita», зарахування на безкоштовну програму майже гарантовано, адже з дипломом «Maturita» мовна компетентність абітурієнта ні у кого не викликає сумнівів.

Іспити складають в університеті для кожної спеціальності окремо. Реєстрація зазвичай є платною (деякі університети спростили плату для українців). Деякі заклади дозволяють вибрати дві-три навчальні програми в одній заяві. Загалом майбутні студенти можуть подати заявку на кілька навчальних програм у декілька університетів і факультетів.

Також потрібно передбачити кошти на проживанні в гуртожитку чи для оренди.

Навчання у Словаччині

Як і у Чехії, навчатися у цій країні можна безкоштовно, якщо ти добре володієш словацькою мовою. У Словаччині 20 державних університетів різної спрямованості. Навчання безкоштовне як для бакалаврів, так і для магістрів,є можливість отримувати стипендію за успіхи у навчання, працювати. Мова дуже схожа на українську, до того ж попередньо є можливість відвідувати курси. Подекуди на навчання словацькою мовою можна вступити без вступних екзаменів, але при цьому, надзвичайно важливий бал в шкільному атестаті: чим він вищий, тим більша ймовірність вступу до навчального закладу. Проте на деякі спеціальності в Словаччину без вступних екзаменів вступити не вийде, а багато закладів вимагають сертифікат знання словацької мови на рівень B1.

Наприклад, цьогоріч вступні екзамени не вимагали на деяких факультетах Словацького технічного університету (хімічний, матеріало-технічний факультет, будівельний факультет. На Педагогічний факультет Трнавського університету и факультету цивільної інженерії Жилінського університету для вступу не потрібний сертифікат словацької мови.

Що пропонує Німеччина

Українські випускники шкіл не можуть одразу після 11 класу вступити до ВНЗ, оскільки в Німеччині діти вчаться в школах 12-13 років. Українці з атестатом про повну загальну середню освіту мають зазвичай додатково провчитися один рік або у виші на батьківщині, або у коледжі підготовки до вищої освіти в Німеччині (Studienkolleg) - і лише після цього вони здобувають право на вищу освіту в німецькому університеті.

Більшість коледжів - державні. Навчання переважно безкоштовне: студенти сплачують лише семестровий внесок - приблизно 170-400 євро за семестр, також потрібно вирішити питання проживання. Викладання відбувається німецькою мовою, тому потрібно її знати хоча б лише на рівні B1. Для зарахування до коледжу необхідно скласти вступний тест з німецької мови або профільного предмета.

Проте можна шукати підтримку фондів, стипендії, отримати гранти. Фінансуються витрати на навчання, проживання, транспорт, плата за іспити та витрати на інтеграцію.





Берлінський вільний університет

Freie Universität Berlin пропонує біженцям з України вступити безкоштовно на такі факультети:

соціально-психологічне консультування;

фінансова підтримка;

спеціальні гранти на освіту.

Лекції проводитимуться англійською мовою з перекладом на українську.

Рейнсько-Вестфальський технічний університет

У цьому виші українці можуть отримати консультації з питань освіти, мовні курси, безкоштовне харчування та проживання у гуртожитку. Усі ці витрати, а також транспортні витрати фінансуються німецьким урядом на строк до 30 місяців.

Бременський університет

Бременський університет пропонує українцям приєднатися до Академії розвитку доступу до вищої освіти, доступної лише бакалаврам.

Академія орієнтована різні цільові групи з акцентом на мовну і технічну підготовку. Підготовча програма пропонує курси німецької мови від рівня А2 до С1. Навчання також дозволяє отримати додаткові базові знання та налагодити контакти з науковою спільнотою міста та країни.

Гамбурзький університет

Для вступу до цього університету ваш рівень знання німецької мови має бути щонайменше B2.

Безкоштовні заняття для біженців з України проводять такі кафедри:

юридичний факультет;

факультет економіки та соціальних наук;

медичний факультет;

факультет педагогічних наук;

гуманітарний факультет;

факультет математики, інформатики та природничих наук;

факультет психології та наук про рух людини;

факультет бізнес-адміністрування.

Магістри та докторанти з України можуть пройти в Гамбурзькому університеті безкоштовне наукове стажування.