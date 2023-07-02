Скільки коштує освіта у 2023 році

На кого вчитися дорожче та яка вартість навчання в Кременчуці, Україні та закордоном? І де є змога навчатись безкоштовно?
Вступна кампанія-2023 стартує на днях, вже з першого липня. Скільки цьогоріч батькам обійдеться вища освіта своїх дітей, скільки коштує навчання в українських університетах та у вишах країн ЕС?
Ми переглянули вартість навчання у популярних українських вишах, а також у Кременчуці. У найдорожчих ВНЗ України вартість навчання сягає 90-100 тисяч грн на рік. Наприклад, за навчання комп'ютерним наукам у спеціалізованому одеському виші хочуть 115 тис грн, а в Українському Католицькому університеті будь-яка спеціальність - 110 тис грн на рік. Інформаційні технології у Київській Могилянці - 95-100 тис. Але у середньому, популярні професії, пов'язані з IT, правом, лінгвістикою, маркетингом — 30-40 тис грн. Вартість навчання у кременчуцькому університеті складе щонайменше 16-22 тис залежно від обраної спеціальності: ми знайшли ціни лише за перший семестр, тож теоретично у другому семестрі вони можуть стати вищими залежно від ситуації.
Найдорожче в Україні навчатися у сфері медицини, IT, лінгвістики, менеджменту, маркетингу, міжнародних відносин, акторського майстерство та режисури, права.
Найдешевші напрямки, пов'язані із хімією, електрикою, фізикою, машинобудуванням, металургією, аграрними науками, екологічним напрямом, будівництвом, автотранспортом.
Щодо бюджетних місць, то цьогоріч у Міносвіти оголосили, що 30 – 40% вступників навчатимуть за кошти держави. МОН збільшило державне замовлення на ІТ-спеціальності та ті спеціальності, які будуть потрібні для відбудови країни. Це, зокрема, інженерні спеціальності, електротехніка, фізика, хімія, будівельники, інженери, архітектори. Наразі на молодшого бакалавра – приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра буде приблизно 77 тисяч бюджетних місць денної форми навчання та близько 9 тис заочної форми навчання. Окремо на базі повної загальної середньої освіти – це медичні спеціальності, яких в системі МОН приблизно 1,5 тисячі, на базі магістра – приблизно 30 тисяч осіб. Серед бюджетних місць орієнтовно 15 – 20% місць віддадуть пільговим категоріям.
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського максимальний обсяг прийому за держзамовленням серед тих, хто після школи піде на денну форму навчання здобувати диплом бакалавра — 205 місць. З них найбільше, а саме 28 місць припадає на електроенергетику, електротехніку та електромеханіку. 14 місць на комп'ютерні науки та інформатика”, автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка - 13, електроніка, середня освіта (інформатика) - 12, транспортні технології - 9, біології та біоінженерія, автомобільний транспорт, машинобудування - 8, прикладна математика - 7. Решта спеціальностей мають обсяг прийому від 5 до 6 місць.
КрНУ імені Михайла Остроградського
Український католицький університет
110 тис грн (комп'ютерні науки, психологія, соціологія, соцробота, право. можна отримати стипендію розміром 25-100% вартості навчання)
Києво-Могилянська академія
Національний авіаційний університет України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Національний університет "Львівська політехніка"
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Одеський технологічний університет "ШАГ"
Одеська юридична академія
Харківський національний університет радіоелектроніки
Львівський національний університет імені Івана Франка
Одеський національний університет імені Мечникова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
КНУТКТ им. Карпенко-Карого
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво — 51-55 тис грн
Сценічне мистецтво — 55-62 тис грн
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Бакалавр — 31,7 тис грн
Полтавський медуніверситет
"Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
Психологія, Фінанси, банківська справа,
Менеджмент, Маркетинг, Право, Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні науки - 30 тис грн.
Мінімально освіта у виші на рік вийде у 16-20 тис на рік, а це 400-500 євро, або 1,5 тис грн на місяць. А максимум — близько 10 тис на рік, тобто, близько 3 тис євро на рік. Середня вартість навчання у великих містах — 30-40 тис грн, а це 750-1000 євро на рік.
У 2022 Польща дуже лояльнопоставилась до українських абітурієнтів: за статусом тимчасового захисту можна було безкоштовно вступати до місцевих державних університетів. Деякі з них навіть запровадили навчання українською мовою або знизили вимоги до знання польської мови для вступу. Умови вступу визначалися кожним університетом самостійно. Окремі виші створили спеціальні програми для українців, відкривши додаткові місця та надаючи їм більші можливості. У 2023 році правила змінилися і отримати бюджетне місце складніше. Хоча все одно уряд Польщі пішов на великі поступки щодо вступу абітурієнтів: польські виші можуть встановлювати гнучкі умови вступу, наприклад, приймати абітурієнтів за результатами іспитів чи оцінками за чверть, а не за результатами ЗНО чи національного мультитесту. Також можуть змінюватися вимоги щодо термінів подання документів. Умови вступу для українських студентів до польських вишів можуть відрізнятися у кожному окремому випадку, оскільки критерії прийому встановлюються самими університетами. Деякі навчальні заклади в Польщі спеціально для українських студентів організовують перший рік навчання українською мовою, але паралельно потрібно вивчати польську мову. Також перед вступом університети пропонують іноземцям відвідувати мовні курси. Для вступу до вишу необхідно володіти польською мовою на рівні В1-В2. Державні університети Польщі надають можливість українським студентам навчатися безкоштовно, але вимагають сертифікат про володіння польською мовою на рівні С1.
Навчальний рік у Польщі триває з жовтня по липень. Тут можна здобути освіту в державних або приватних університетах. У Польщі викладають переважно польською мовою, але в деяких вишах є можливість обрати англійську.
Академія Леона Козмінського
Академія Суспільних Наук
Варшавський Університет Менеджменту
Вроцлавська Академія Бізнесу
Лодзь
Познань
Отже, навчання можна піймати десь від 900-1000 євро за різними напрямами. Частіше менші цінники зустрічаються у таких містах як Познань, Лодзь, Вроцлав тощо. Проте багато пропозицій, де за навчання потрібно сплатити від 1000-1500 євро і вище, а є вищі, у яких цінник стартує від 3000 євро.
Вартість навчання у державних університетах регулюється на державному рівні. Тому мінімальний поріг оплати не може бути нижчим за певну суму.
Наприклад, у таких вузах, як Краківський Економічний Університет або Вроцлавська Політехніка навчання коштує від 2 000 євро за рік, Навчання в Академії Леона Козьмінського або у Гуманітарно-Суспільному Університеті — від 2 000 євро за рік.
У найстарішому державному навчальному закладі Європи Ягеллонському Університеті навчання коштує приблизно 1-2 тис євро.
Бакалаврат
Окрім державних університетів, у Польщі є багато приватних вищих навчальних закладів і вони не пропонують безкоштовне навчання абітурієнтам, які знають польську на рівні C1.
Тобто, мінімальна вартість освіти у Польщі десь в два рази більша за український мінімум. Проте багато українських вишів коштують близько до того, що можна знайти у Польщі. Водночас у Польщі багато пропозицій, що значно перевищують українські розцінки.
Додатково потрібно приплюсувати вартість проживання в гуртожитку, витрати на їжу, проїзд тощо. Проживання у гуртожитку — від 450 злотих.
Українські біженці можуть отримати безкоштовну освіту у польській державній поліцеальній школі. Це на кшталт наших профучилищ, де на основі закінченої середньої освіти можна опанувати нову професію.
У Чехії навчання безкоштовне, якщо ви знаете чеську мову. Тому і раніше популярними були підготовчі курси з чеської, які допомагали підготуватися до вступу, складати мовний іспит, після якого можна йти далі.
ВНЗ Чехії діляться на дві групи: приватні і державні. У приватних багато англомовних програм, а державних переважно програми чеською мовою. Тому при виборі платної освіти знання чеської мови не є обов’язковим.
Діти в школах Чехії навчаються 13 років, тому українські абітурієнти мають один рік після закінчення школи, щоб пройти мовні курси та поглибити свої знання з дисциплін, необхідних для вступу.
Якщо закінчити у Чехії старшу школу та отримати національний диплом «Maturita», зарахування на безкоштовну програму майже гарантовано, адже з дипломом «Maturita» мовна компетентність абітурієнта ні у кого не викликає сумнівів.
Іспити складають в університеті для кожної спеціальності окремо. Реєстрація зазвичай є платною (деякі університети спростили плату для українців). Деякі заклади дозволяють вибрати дві-три навчальні програми в одній заяві. Загалом майбутні студенти можуть подати заявку на кілька навчальних програм у декілька університетів і факультетів.
Також потрібно передбачити кошти на проживанні в гуртожитку чи для оренди.
Як і у Чехії, навчатися у цій країні можна безкоштовно, якщо ти добре володієш словацькою мовою. У Словаччині 20 державних університетів різної спрямованості. Навчання безкоштовне як для бакалаврів, так і для магістрів,є можливість отримувати стипендію за успіхи у навчання, працювати. Мова дуже схожа на українську, до того ж попередньо є можливість відвідувати курси. Подекуди на навчання словацькою мовою можна вступити без вступних екзаменів, але при цьому, надзвичайно важливий бал в шкільному атестаті: чим він вищий, тим більша ймовірність вступу до навчального закладу. Проте на деякі спеціальності в Словаччину без вступних екзаменів вступити не вийде, а багато закладів вимагають сертифікат знання словацької мови на рівень B1.
Наприклад, цьогоріч вступні екзамени не вимагали на деяких факультетах Словацького технічного університету (хімічний, матеріало-технічний факультет, будівельний факультет. На Педагогічний факультет Трнавського університету и факультету цивільної інженерії Жилінського університету для вступу не потрібний сертифікат словацької мови.
Українські випускники шкіл не можуть одразу після 11 класу вступити до ВНЗ, оскільки в Німеччині діти вчаться в школах 12-13 років. Українці з атестатом про повну загальну середню освіту мають зазвичай додатково провчитися один рік або у виші на батьківщині, або у коледжі підготовки до вищої освіти в Німеччині (Studienkolleg) - і лише після цього вони здобувають право на вищу освіту в німецькому університеті.
Більшість коледжів - державні. Навчання переважно безкоштовне: студенти сплачують лише семестровий внесок - приблизно 170-400 євро за семестр, також потрібно вирішити питання проживання. Викладання відбувається німецькою мовою, тому потрібно її знати хоча б лише на рівні B1. Для зарахування до коледжу необхідно скласти вступний тест з німецької мови або профільного предмета.
Проте можна шукати підтримку фондів, стипендії, отримати гранти. Фінансуються витрати на навчання, проживання, транспорт, плата за іспити та витрати на інтеграцію.
Берлінський вільний університет
Freie Universität Berlin пропонує біженцям з України вступити безкоштовно на такі факультети:
Рейнсько-Вестфальський технічний університет
У цьому виші українці можуть отримати консультації з питань освіти, мовні курси, безкоштовне харчування та проживання у гуртожитку. Усі ці витрати, а також транспортні витрати фінансуються німецьким урядом на строк до 30 місяців.
Бременський університет
Бременський університет пропонує українцям приєднатися до Академії розвитку доступу до вищої освіти, доступної лише бакалаврам.
Академія орієнтована різні цільові групи з акцентом на мовну і технічну підготовку. Підготовча програма пропонує курси німецької мови від рівня А2 до С1. Навчання також дозволяє отримати додаткові базові знання та налагодити контакти з науковою спільнотою міста та країни.
Гамбурзький університет
Для вступу до цього університету ваш рівень знання німецької мови має бути щонайменше B2.
Магістри та докторанти з України можуть пройти в Гамбурзькому університеті безкоштовне наукове стажування.
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