Якою буде погода у Кременчуці 27 грудня

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У середу, 27 грудня небо у Кременчуці буде ясним тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.

За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме +7...+5°C, вітер буде західного напрямку.

Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері опадів не очікується.

Увечері стовпчики термометрів показуватимуть до +4…+3°C.



