Якою буде погода у Кременчуці 27 грудня

У середу, 27 грудня небо у Кременчуці буде ясним тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме +7...+5°C, вітер буде західного напрямку.
Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері опадів не очікується.
Увечері стовпчики термометрів показуватимуть до +4…+3°C.
За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вранці та вдень 27 грудня по Полтавській області очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності — жовтий).
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