«Діти перед ноутбуком сидять». У Малокохнівській гімназії №14 досі не відкрили укриття, і учні вчаться онлайн

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 218

До редакції поскаржилася мати дитини, яка навчається у першому класі цієї школи

До редакції звернулася наша читачка Марія та розповіла, що її дитина навчається у першому класі у Малокохнівській гімназії № 14, що знаходиться за адресою: вулиця Шкільна, 39 у селі Мала Кохнівка. Вона каже, що у серпні у школі почали будувати сховище і на початку жовтня його закінчили, всередині зробили ремонт та перехід між укриттям і самою школою, щоб діти могли безпечно переходити, поставили лавки. Але, за її словами, з жовтня укриття не можуть здати в експлуатацію, а діти вимушені вчитися онлайн:

— У мене дитина вчиться онлайн, вони перед ноутбуком постійно сидять. Є вже укриття, воно стоїть, так зробіть ви його! Це головний напрямок держави для того, щоб діти розвивалися. Бо ці діти через 20 років будуть будувати цю державу!

Адміністрація школи пояснила Марії, що затримка — через невідповідність проєктної документації. Будівельна фірма поклала плитку 6 мм в укритті, а в документації зазначено, що 4 мм. І тепер треба внести зміни в проєктну документацію, щоб комісія змогла прийняти об'єкт.

Директорка навчального закладу Тетяна Талмазан прокоментувала «Телеграфу»: інформація про те, що укриття готове, не відповідає дійсності, а будівельні роботи тільки нещодавно закінчилися (останньою чергою поставили витяжки). Вона пояснила, що затримка полягає не у питаннях з плиткою. Зараз навчальний заклад отримав технічний паспорт на укриття, а тепер подаватиме у Київ декларацію про завершення будівництва, і на це потрібен час.

Будівництвом та облаштуванням модульного укриття у Малокохнівській гімназії № 14 займається товариство з обмеженою відповідальністю «Європабуд». У тендері на сайті Prozorro йдеться, що загалом вартість робіт становить понад 4 млн гривень, а триватимуть вони з 7 листопада по 31 грудня 2023 року. За словами директорки, сховище розраховане на 100 осіб.

У які строки укриття Малокохнівської гімназії № 14 відкриється, Тетяна Талмазан наразі сказати не може.

Що відомо про фірму «Європабуд»?

На сьогодні товариством з обмеженою відповідальністю «Європабуд» керує жінка померлого керівника Валерія Моцаря Ольга Моцар. За даними Clarity Project, з 2016 року підрядник успішно підписав 32 договори на загальну суму 111,62 млн грн. Найбільше контрактів фірма отримувала саме у Кременчуці.

Зокрема, 6 замовлень «Європабуд» отримала від Кременчуцького міського управління капітального будівництва загалом на 45,8 мільйона гривень. У 2023 році фірма займалась будівництвом пішохідної доріжки в парку Миру за 1,2 млн гривень, у 2019 році робила капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Школа» на вул. Б. Хмельницького за 1,1 млн грн і тротуару біля центрального входу парку «Придніпровський» за 1,2 млн грн роком раніше.

Найбільшим замовленням підрядника була реконструкція міського парку «Придніпровський» за майже 30 мільйонів гривень. У 2018 році Державна аудиторська служба України промоніторила процедуру закупівлі, як вказано у документі, через публікації у медіа про можливі порушення.

Окрім будівництва укриття у Малокохнівській гімназії № 14, фірма також взялась і за гімназію № 33, що на вулиці Центральна, 5 у Потоках. Вартість сховища становить 3 млн 648 тис. гривень. Фінансування будівництва повністю покривають з міського бюджету Кременчука. Завершити роботи мають до 31 грудня 2023 року.