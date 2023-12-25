«Діти перед ноутбуком сидять». У Малокохнівській гімназії №14 досі не відкрили укриття, і учні вчаться онлайн

До редакції звернулася наша читачка Марія та розповіла, що її дитина навчається у першому класі у Малокохнівській гімназії № 14, що знаходиться за адресою: вулиця Шкільна, 39 у селі Мала Кохнівка. Вона каже, що у серпні у школі почали будувати сховище і на початку жовтня його закінчили, всередині зробили ремонт та перехід між укриттям і самою школою, щоб діти могли безпечно переходити, поставили лавки. Але, за її словами, з жовтня укриття не можуть здати в експлуатацію, а діти вимушені вчитися онлайн:
Адміністрація школи пояснила Марії, що затримка — через невідповідність проєктної документації. Будівельна фірма поклала плитку 6 мм в укритті, а в документації зазначено, що 4 мм. І тепер треба внести зміни в проєктну документацію, щоб комісія змогла прийняти об'єкт.
Директорка навчального закладу Тетяна Талмазан прокоментувала «Телеграфу»: інформація про те, що укриття готове, не відповідає дійсності, а будівельні роботи тільки нещодавно закінчилися (останньою чергою поставили витяжки). Вона пояснила, що затримка полягає не у питаннях з плиткою. Зараз навчальний заклад отримав технічний паспорт на укриття, а тепер подаватиме у Київ декларацію про завершення будівництва, і на це потрібен час.
Будівництвом та облаштуванням модульного укриття у Малокохнівській гімназії № 14 займається товариство з обмеженою відповідальністю «Європабуд». У тендері на сайті Prozorro йдеться, що загалом вартість робіт становить понад 4 млн гривень, а триватимуть вони з 7 листопада по 31 грудня 2023 року. За словами директорки, сховище розраховане на 100 осіб.
У які строки укриття Малокохнівської гімназії № 14 відкриється, Тетяна Талмазан наразі сказати не може.
На сьогодні товариством з обмеженою відповідальністю «Європабуд» керує жінка померлого керівника Валерія Моцаря Ольга Моцар. За даними Clarity Project, з 2016 року підрядник успішно підписав 32 договори на загальну суму 111,62 млн грн. Найбільше контрактів фірма отримувала саме у Кременчуці.
Зокрема, 6 замовлень «Європабуд» отримала від Кременчуцького міського управління капітального будівництва загалом на 45,8 мільйона гривень. У 2023 році фірма займалась будівництвом пішохідної доріжки в парку Миру за 1,2 млн гривень, у 2019 році робила капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Школа» на вул. Б. Хмельницького за 1,1 млн грн і тротуару біля центрального входу парку «Придніпровський» за 1,2 млн грн роком раніше.
Найбільшим замовленням підрядника була реконструкція міського парку «Придніпровський» за майже 30 мільйонів гривень. У 2018 році Державна аудиторська служба України промоніторила процедуру закупівлі, як вказано у документі, через публікації у медіа про можливі порушення.
Окрім будівництва укриття у Малокохнівській гімназії № 14, фірма також взялась і за гімназію № 33, що на вулиці Центральна, 5 у Потоках. Вартість сховища становить 3 млн 648 тис. гривень. Фінансування будівництва повністю покривають з міського бюджету Кременчука. Завершити роботи мають до 31 грудня 2023 року.
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