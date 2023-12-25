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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуці та на Полтавщині «замінували» школи й торговий центр

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 334 Коментарів: 1

 

Наразі поліція проводить перевірку

Сьогодні, 25 грудня, близько 15.00, на Полтавщині замінували школи та один торговий центр. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.

Серед міст, в яких ніби замінували школи, є Кременчук.

Наразі поліція проводить перевірку.

Нагадаємо, що представники кіберполіції розповіли журналістам ТЪ, чому останнім часом по всій країні значно зросла кількість повідомлень про хибні замінування.

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Автор: Дарія Згура
Теги: замінування Кременчук Полтавщина торговий центр
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Коментарі: 1

732
Andron777:
Сьогодні, 16:08

Де хоч один показовий суд над "мінерами" чи їхніми батьками? Впаяли б років 10 за такі "мінування" під час війни то, думаю охочих би так жартувати стало меньше...


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