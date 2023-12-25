У Кременчуці та на Полтавщині «замінували» школи й торговий центр

Наразі поліція проводить перевірку
Сьогодні, 25 грудня, близько 15.00, на Полтавщині замінували школи та один торговий центр. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.
Серед міст, в яких ніби замінували школи, є Кременчук.
Наразі поліція проводить перевірку.
Нагадаємо, що представники кіберполіції розповіли журналістам ТЪ, чому останнім часом по всій країні значно зросла кількість повідомлень про хибні замінування.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.