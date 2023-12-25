Напередодні Різдва у Кременчуці народилося більше дівчаток, ніж хлопчиків

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 157

На минулому тижні, з 18 до 24 грудня, у Кременчуці на світ з’явилися 23 дитини — 8 хлопчиків та 15 дівчаток. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

16 малюків (4 хлопчики та 12 дівчаток) народилися у Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня.

У пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» народилися 7 немовлят (4 хлопчики та 3 дівчинки). З них одна дитина — у родині переселенців.

Нагадаємо, тижнем раніше, із 11 до 17 грудня, у Кременчуці народилося 20 малюків.