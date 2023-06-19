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Кременчук, Гроші

На будівництво пішохідної доріжки з бульвару Автокразівський до парку Миру в Кременчуці витратять 1,3 млн грн

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 641

 

Суму витрат на пішохідну доріжку збільшили у 60 разів

У План економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік внесли зміни щодо вартості будівництва пішохідної доріжки від бульвару Автокразівський до парку Миру. На це будівництво у плані було передбачено витратити 20 300 грн, а тепер цю суму збільшили до 1 млн 311 тисяч 290 грн. Тобто вартість будівництва пішохідної доріжки збільшилась у 60 разів!

Таке рішення депутати Кременчуцької міської ради ухвалили на позачерговій XX сесії, яка відбулася 16 червня.

Рішення щодо 60 разового збільшення суми витрат на будівництво пішохідної доріжки ухвалено за зверненням комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва».

 

«Кременчуцький Телеграф» побував на місці єдиної пішохідної доріжки, яка веде з Автокразівського бульвару до алеї у парку Миру. Її довжина близько 40 метрів й наразі це ґрунтовна стежина, яка починається поблизу майданчика для збору сміття та веде схилом до алеї парку поблизу спортивного майданчика.

 

На охорону парку Миру в Кременчуці з міського бюджету виділили майже 200 тисяч гривень

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Парк Миру Автокразівський бульвар Кременчуцька міська рада будівництво пішохідка
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