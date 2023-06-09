На охорону парку Миру в Кременчуці з міського бюджету виділили майже 200 тисяч гривень

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій XX сесії, яка відбулася 9 червня, затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів на охорону парку Мира.
Кошти у сумі 199 900 грн виділяють Управлінню культури і туризму зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.
Вони передбачені для КЗКВ «Парк Миру» на «оплату послуг з охорони для забезпечення правопорядку та збереження майна».
Рішення щодо виділення цих коштів міськвиконком прийняв за зверненням керівника КЗКВ «Парк Миру».
Нагадаємо, що у парку Миру знаходиться Гонг Миру, Музей військової техніки, Автомістечко, Алея сакур, дитячий та спортивний майданчики.
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