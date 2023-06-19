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Кременчук, Освіта

Стало відомо, на якому етапі облаштування пожежних сигналізацій у школах та садках Кременчука

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Для більшості навчальних закладів триває розробка проєктної документації

16 червня на засіданні сесії Кременчуцької міської ради директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик опублікував інформацію про облаштування пожежних сигналізацій та систем сповіщення у школах та дитсадках міста. По пунктах розберемо, про що йшлося у його доповіді.

Влада Кременчука нарешті розкрила «таємну» інформацію щодо укриттів у школах та дитсадках міста

1. Є заклади освіти, де системи пожежної сигналізації та сповіщення вже були встановлені раніше — у дитсадку № 19, гімназії № 9 (крім спортивної зали та майстерні), 14, 33, початковій школі № 15.

2. Останнім часом встановили пожежні сигналізації та системи сповіщення у ліцеях № 4 та 11, гімназіях № 16, 19, 27.

3. Уже розробили проєкти, але роботи тривають у закладах дошкільної освіти № 26, 28, 60, а також у садку № 6 у Потоках.

4. Для гімназій № 1 та 31, ліцеїв № 10, 17, 30, департаменту освіти проєкти розробили, але роботи ще не почалися.

5. Тут бачимо перелік закладів освіти, де триває розробка проєктної документації. Перша таблиця — це гімназії та ліцеї, друга — дитячі садки.

6. А ця таблиця інформує, що для початкової школи № 15 (II корпус, колишній заклад дошкільної освіти № 1), гімназій № 2 та 29, а також для 22 дитсадків лише планується розробка проєктно-кошторисної документації щодо облаштування систем пожежної сигналізації та сповіщення.

Нагадаємо, що через відсутність пожежної сигналізації під загрозу закриття у Кременчуці потрапили кілька шкіл.

Чи працюватимуть надалі у Кременчуці школи, де виявили порушення пожежної безпеки
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Автор: Катерина Турубара
Теги: пожежна сигналізація система сповіщення школи дитсадки
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