Стало відомо, на якому етапі облаштування пожежних сигналізацій у школах та садках Кременчука

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16 червня на засіданні сесії Кременчуцької міської ради директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик опублікував інформацію про облаштування пожежних сигналізацій та систем сповіщення у школах та дитсадках міста. По пунктах розберемо, про що йшлося у його доповіді.

1. Є заклади освіти, де системи пожежної сигналізації та сповіщення вже були встановлені раніше — у дитсадку № 19, гімназії № 9 (крім спортивної зали та майстерні), 14, 33, початковій школі № 15.

2. Останнім часом встановили пожежні сигналізації та системи сповіщення у ліцеях № 4 та 11, гімназіях № 16, 19, 27.

3. Уже розробили проєкти, але роботи тривають у закладах дошкільної освіти № 26, 28, 60, а також у садку № 6 у Потоках.

4. Для гімназій № 1 та 31, ліцеїв № 10, 17, 30, департаменту освіти проєкти розробили, але роботи ще не почалися.

5. Тут бачимо перелік закладів освіти, де триває розробка проєктної документації. Перша таблиця — це гімназії та ліцеї, друга — дитячі садки.

6. А ця таблиця інформує, що для початкової школи № 15 (II корпус, колишній заклад дошкільної освіти № 1), гімназій № 2 та 29, а також для 22 дитсадків лише планується розробка проєктно-кошторисної документації щодо облаштування систем пожежної сигналізації та сповіщення.

Нагадаємо, що через відсутність пожежної сигналізації під загрозу закриття у Кременчуці потрапили кілька шкіл.