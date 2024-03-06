Кременчужани скаржаться, що у Регіональному центрі професійно-технічної освіти №1 вимкнули опалення, і учні мерзнуть

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 122

Директорка закладу каже, що опалення не вимкнули, а прикрутили через заборгованість

У спільноті h_kremenchug з’явилася інформація про те, що у Регіональному центрі професійно-технічної освіти №1, що на проспекті Лесі Українки, 44, вимкнули опалення, і учні мерзнуть.

Ось текст допису:

У РЦПТО № 1 (зупинка «Техучилище») неймовірно холодно, бо вимкнули опалення, а перевести на дистанційну освіту відмовляються. Сказали: «Хай батьки йдуть та самі вирішують питання». Термометри прибрали, щоб не фотографували температуру. Кажуть: «Беріть вдягайтесь і не майтеся дурʼю».

На світлині, яка була прикріплена до допису, видно, що у приміщенні +15 градусів.

Директорка Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 Валентина Крутько заперечила той факт, що в закладі вимкнули опалення. Сказала, що насправді його прикрутили, а не вимкнули.

За її словами, причина цього — велика заборгованість. Оскільки підняли тарифи, за опалення доводиться платити більше. А додаткові кошти на це не були передбачені кошторисом на 2024 рік, який складають на початку року — 1 січня.

— Ви бачили, яка на вулиці температура? У кабінетах тепло! Ми роздягнені, — сказала вона. — Люди працюють! А хто не хоче працювати (очно — ред.), а хоче працювати дистанційно або сидіти вдома, той вам пише, виставляє у соцмережах і нас пригнічує.

Авторка цього матеріалу хотіла поставити ще кілька питань пані Крутько, але та, не дослухавши, кинула слухавку. Перед цим вона сказала, що це недоброзичливці поширюють негативну інформацію про її навчальний заклад, а насправді «все у порядку».