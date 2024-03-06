Кременчужани скаржаться, що у Регіональному центрі професійно-технічної освіти №1 вимкнули опалення, і учні мерзнуть

У спільноті h_kremenchug з’явилася інформація про те, що у Регіональному центрі професійно-технічної освіти №1, що на проспекті Лесі Українки, 44, вимкнули опалення, і учні мерзнуть.
Ось текст допису:
На світлині, яка була прикріплена до допису, видно, що у приміщенні +15 градусів.
Директорка Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 Валентина Крутько заперечила той факт, що в закладі вимкнули опалення. Сказала, що насправді його прикрутили, а не вимкнули.
За її словами, причина цього — велика заборгованість. Оскільки підняли тарифи, за опалення доводиться платити більше. А додаткові кошти на це не були передбачені кошторисом на 2024 рік, який складають на початку року — 1 січня.
Авторка цього матеріалу хотіла поставити ще кілька питань пані Крутько, але та, не дослухавши, кинула слухавку. Перед цим вона сказала, що це недоброзичливці поширюють негативну інформацію про її навчальний заклад, а насправді «все у порядку».
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