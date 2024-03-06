На Полтавщині шахраї обкрадають людей під виглядом бронювання квітів в інтернеті — поліція

На Полтавщині шахраї обкрадають людей під виглядом бронювання квітів в інтернеті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Через популярні соцмережі аферисти пропонують забронювати або придбати квіти за передоплатою. Оголошення публікують на спеціально створених сторінках, а клієнтів приваблюють вигідною ціною.
Коли кошти замовника опиняються на банківському рахунку «продавця», зв’язок із ним зникає.
Поліція Полтавщини радить купувати квіти у спеціалізованих крамницях. А якщо ж вирішили скористатися альтернативною пропозицією у соцмережах, то:
Також поліція нагадує загальні правила безпечного інтернет-шопінгу:
Якщо вас ошукали в інтернеті, повідомте до поліції. Це можна зробити за номером 102, особисто звернутися до підрозділу поліції за місцем проживання, або заповнити форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.
Нагадаємо, що в лютому, на Полтавщині поліція викрила групу шахраїв, які обдурили пів сотні людей на більш ніж 735 тис. грн. Шахраї телефонували громадянам та називалися представниками служби безпеки банку, а далі виманювали у потерпілих їхні особисті дані та привласнювали кошти.
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