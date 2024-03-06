На Полтавщині шахраї обкрадають людей під виглядом бронювання квітів в інтернеті — поліція

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 0

Поради від поліції, як не стати жертвою шахрайства

На Полтавщині шахраї обкрадають людей під виглядом бронювання квітів в інтернеті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Через популярні соцмережі аферисти пропонують забронювати або придбати квіти за передоплатою. Оголошення публікують на спеціально створених сторінках, а клієнтів приваблюють вигідною ціною.

Коли кошти замовника опиняються на банківському рахунку «продавця», зв’язок із ним зникає.

Поліція Полтавщини радить купувати квіти у спеціалізованих крамницях. А якщо ж вирішили скористатися альтернативною пропозицією у соцмережах, то:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

замовляйте, купуйте та сплачуйте за товар лише на надійних сайтах (з якими раніше мали справу ви або ваші близькі та друзі, на сайті конкретної крамниці);

завжди перевіряйте назву сайту. Один неправильний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

обирайте післяплату — коли у вас буде можливість перевірити товар. Це можна зробити або у відділенні поштового сервісу, або під час кур’єрського доставлення.

Також поліція нагадує загальні правила безпечного інтернет-шопінгу:

якщо купуєте на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї ж платформи. Переходити в інші месенджери небезпечно;

для онлайн-шопінгу краще оформити віртуальну картку. Для безпеки поповнювати її краще на суму, що є необхідною для плати за покупку;

ще один важливий момент — не повідомляйте нікому та ніколи номер і термін дії платіжної карти, CVV- та PIN-код. При розголошенні платіжної інформації шахраям — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

Якщо вас ошукали в інтернеті, повідомте до поліції. Це можна зробити за номером 102, особисто звернутися до підрозділу поліції за місцем проживання, або заповнити форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.

Нагадаємо, що в лютому, на Полтавщині поліція викрила групу шахраїв, які обдурили пів сотні людей на більш ніж 735 тис. грн. Шахраї телефонували громадянам та називалися представниками служби безпеки банку, а далі виманювали у потерпілих їхні особисті дані та привласнювали кошти.