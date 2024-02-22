На Полтавщні поліція викрила групу шахраїв, які обдурили пів сотні людей на більш ніж 735 тис. грн

Поліція Полтавщини викрила банду місцевих шахраїв, які за кілька років обікрали понад 50 людей з різних областей України. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, шахраї телефонували громадянам та називалися представниками служби безпеки банку, а далі виманювали у потерпілих їхні особисті дані та привласнювали кошти.
Як зазначає Сергій Рекун, наступник начальника поліції Полтавщини, першу заяву про шахрайство від потерпілого вони отримали у серпні 2022 року.
У результаті слідчих дій правоохоронці вийшли на одну зі спільниць аферистів, а далі викрили й усю групу злочинців.
Поліція встановила, що жертвами шахраїв стали 55 громадян з різних областей України. Аферисти видурили у них понад 735 тисяч гривень.
Правоохоронці ведуть кримінальне провадження за ч. 2, 3 та 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Аферистам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть шахрайку з Лубенщини, яка тривалий час видавала себе за переселенку з Харкова.
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