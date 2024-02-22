На Полтавщні поліція викрила групу шахраїв, які обдурили пів сотні людей на більш ніж 735 тис. грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 118

Поліція Полтавщини викрила банду місцевих шахраїв, які за кілька років обікрали понад 50 людей з різних областей України. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, шахраї телефонували громадянам та називалися представниками служби безпеки банку, а далі виманювали у потерпілих їхні особисті дані та привласнювали кошти.

Як зазначає Сергій Рекун, наступник начальника поліції Полтавщини, першу заяву про шахрайство від потерпілого вони отримали у серпні 2022 року.

У результаті слідчих дій правоохоронці вийшли на одну зі спільниць аферистів, а далі викрили й усю групу злочинців.

— До злочинної діяльності причетний 29-річний полтавець, який вже раніше мав проблеми із законом, а також дві місцеві мешканки, яким 23 та 25 років, — говорить Сергій Рекун.

Поліція встановила, що жертвами шахраїв стали 55 громадян з різних областей України. Аферисти видурили у них понад 735 тисяч гривень.

— Усім трьом фігурантам вже повідомили про підозри та обрали запобіжні заходи. Крім того, у ході досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення й інших громадян, які ймовірно стали жертвами цієї групи шахраїв, — додають у поліції.

Правоохоронці ведуть кримінальне провадження за ч. 2, 3 та 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аферистам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть шахрайку з Лубенщини, яка тривалий час видавала себе за переселенку з Харкова.