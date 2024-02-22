Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщні поліція викрила групу шахраїв, які обдурили пів сотні людей на більш ніж 735 тис. грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 118

 

Аферисти називалися представниками служби безпеки банку

Поліція Полтавщини викрила банду місцевих шахраїв, які за кілька років обікрали понад 50 людей з різних областей України. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, шахраї телефонували громадянам та називалися представниками служби безпеки банку, а далі виманювали у потерпілих їхні особисті дані та привласнювали кошти.

Як зазначає Сергій Рекун, наступник начальника поліції Полтавщини, першу заяву про шахрайство від потерпілого вони отримали у серпні 2022 року.

У результаті слідчих дій правоохоронці вийшли на одну зі спільниць аферистів, а далі викрили й усю групу злочинців.

— До злочинної діяльності причетний 29-річний полтавець, який вже раніше мав проблеми із законом, а також дві місцеві мешканки, яким 23 та 25 років, — говорить Сергій Рекун.

Поліція встановила, що жертвами шахраїв стали 55 громадян з різних областей України. Аферисти видурили у них понад 735 тисяч гривень.

— Усім трьом фігурантам вже повідомили про підозри та обрали запобіжні заходи. Крім того, у ході досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення й інших громадян, які ймовірно стали жертвами цієї групи шахраїв, — додають у поліції.

Правоохоронці ведуть кримінальне провадження за ч. 2, 3 та 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аферистам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть шахрайку з Лубенщини, яка тривалий час видавала себе за переселенку з Харкова.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина шахрайство аферисти поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх