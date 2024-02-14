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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть шахрайку з Лубенщини, яка видавала себе за переселенку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 151

 

У 2022 році жінка стала на облік як переселенка із Харкова

На Полтавщині судитимуть 64-річну шахрайку з Лубенщини, яка видавала себе за переселенку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За матеріалами правоохоронців, жінка стала на облік як переселенка із Харкова та починаючи із травня 2022 року отримала виплати як внутрішньо переміщена особа. Таким чином вона незаконно привласнила бюджетні кошти.

Жінку обвинувачують у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України). У разі визнання винною, їй загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно поліція викрила трьох шахраїв з Полтавщини, які обдурили щонайменше 15 громадян з різних областей України на суму понад 230 тисяч гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина Лубенський район шахрайство переселенці ВПО
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