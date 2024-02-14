Футбольний клуб «Кремінь» підписав двох нових гравців

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 113

Кременчуцький футбольний клуб «Кремінь» підписав двох нових гравців. Про це повідомляють у пресслужбі клубу.

До команди приєдналися 23-річний правий захисник Іван Паламарчук та 20-річний опорний півзахисник Назарій Пастернак. Контракти з клубом футболісти підписали на два роки.

Іван Паламарчук народився на Київщині та на початку футбольної кар’єри встиг пограти за кілька київських команд. Перед «Кременем» його останнім клубом була чернівецька «Буковина», за яку він зіграв 35 матчів.

Назарій Пастернак теж родом із Київщини. Грав за юнацькі команди ковалівського «Колоса» та ужгородського «Минаю», а також за вишгородський «Діназ» та київську команду «ЮКСА». За неї він у поточному сезоні відіграв дев’ять матчів, в яких забив один гол.

Нагадаємо, 31 січня футбольний клуб «Кремінь» з рахунком 5:1 розгромили горішньоплавнівський «Гірник-Спорт».