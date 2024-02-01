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Кременчук, Спорт

«Кремінь» розгромив «Гірник-Спорт» на Зимовому кубку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 226

 

Тепер кременчуцька футбольна команда посідає перше місце у турнірній таблиці

31 січня футбольний клуб «Кремінь» з рахунком 5:1 розгромили горішньоплавнівський «Гірник-Спорт». Про це пише пресслужба футбольного клубу.

Вже у першому таймі кременчуцька команда вирішила долю матчу та забила 4 голи у ворота суперників. Після перерви команди забили ще по одному м'ячу та встановили кінцевий результат зустрічі – 5:1 на користь команди «Кремінь».

Таким чином, за підсумками другого туру у Групі Б Зимового кубка Асоціації футболу Полтавщини ФК «Кремінь» опинився на першому місці турнірної таблиці.

 

Гра відбувалася на місцевій «Кремінь-Арені».

Нагадаємо, нещодавно у ФК «Кремінь» з'явився новий тренер для воротарів - колишній воротар команди Юрій Чумак.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ФК Кремінь, Полтавщина #Спорт
Теги: футбол спорт Кремінь Гірник-Спорт
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