Із російського полону повернулися двоє військовослужбовців із Полтавщини

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В результаті обміну військовополоненими, який відбувся 31 січня, до України повернулися двоє військових з Полтавщини. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Старший сержант Іван Бурдим розпочав службу за контрактом у 2021 році, був командиром відділення роти охорони Маріупольського РТЦК та СП. Спочатку чоловік вважався зниклим безвісти, але у липні минулого року його рідні дізналися, що він перебуває у полоні.

Молодший сержант Артем Шеремет був командиром гармати гаубичного самохідно-артилерійського взводу Національної Гвардії України. У полон він потрапив у травні 2022 року.

Обоє військовослужбовців — мешканці Лубенського району.

Нагадаємо, 31 січня внаслідок чергового обміну військовополоненими до України повернулися ще 207 захисників — воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та поліцейські.