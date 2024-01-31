Із російського полону повернули 207 українських захисників

31 січня внаслідок чергового обміну військовополоненими до України повернулися ще 207 захисників. Про це пише у своєму телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що пам’ятає про кожного і кожну, хто наразі ще перебуває в полоні, та обіцяє повернути усіх військових та цивільних.
Серед звільнених — воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та поліцейські, повідомляє Офіс Президента.
Багато звільнених — оборонці «Азовсталі», Зміїного, а також Донецького, Запорізького, Харківського, Луганського, Херсонського та Сумського напрямків.
Попередній обмін полонених відбувся 3 січня.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав матеріал про те, як необхідно діяти та куди звертатися у випадку, якщо ваші рідні чи близькі зникли безвісти під час війни або знаходяться у російському полоні.
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