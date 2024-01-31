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«Боги війни» з Кременчука розшукують мужніх та сильних

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 248

 

Чоловіків запрошують на службу за контрактом до лав бригади

107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада запрошує чоловіків на службу за контрактом. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із власних джерел.

«Боги війни» запрошують усіх охочих стати на захист України та долучитися до лав Збройних Сил України у складі артилерійських військ.

За детальною інформацією щодо укладання контракту необхідно звертатися до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою вул. Алітуська, 6. Контактні номери телефонів: 099-074-31-86, 05366-3-10-45.

Нагадаємо, 11-го грудня 2022 року Президент України Володимир Зеленський Указом №860/2022 присвоїв 107-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ почесне найменування «Кременчуцька».


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук 107 бригада РСЗВ контракт
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