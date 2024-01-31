«Боги війни» з Кременчука розшукують мужніх та сильних

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 248

Чоловіків запрошують на службу за контрактом до лав бригади

107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада запрошує чоловіків на службу за контрактом. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із власних джерел.

«Боги війни» запрошують усіх охочих стати на захист України та долучитися до лав Збройних Сил України у складі артилерійських військ.