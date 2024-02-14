На Кременчуччині чоловік напав з ножем на свою знайому

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 227

У ніч з 12 на 13 лютого на Кременчуччині чоловік завдав ножових поранень своїй знайомій. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, до поліції звернувся співмешканець потерпілої. Він розповів, що його дружина отримала ножове поранення та перебуває у лікарні.

Подію прокоментував Владислав Шаптала, начальник відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції. За його словами, на жінку напав її знайомий під час спільно проведеного дозвілля. На місці злочину правоохоронці вилучили також речові докази.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Слідчі з'ясовують причини та обставини конфлікту.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині гість зарізав господаря будинку.



