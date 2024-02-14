Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» отримала партію благодійної допомоги

Допомогу передали із місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації та литовських партнерів
Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» отримала чергову партію благодійної допомоги. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Медики отримали партію одноразових халатів, фартухів, масок та урологічних засобів.
Благодійну допомогу лікарня отримала від міського осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України», Благодійного фонду «Криниця Якова» та завдяки підтримці литовських партнерів.
Нагадаємо, нещодавно лікарні міста отримали гуманітарний вантаж від французької благодійної асоціації НАДІЯ-ESPOIR.
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