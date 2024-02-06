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Кременчук

Кременчук отримав чергову гуманітарну допомогу із Франції

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 198

 

Уся гуманітарка буде направлена до медичних закладів міста

5 січня Кременчук отримав чергову партію гуманітарної допомоги від партнерів із Франції. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Увесь гуманітарний вантаж буде переданий до медичних закладів Кременчука. Це чотири потужні генератори, які забезпечать лікарням та соціальним закладам міста енергетичну незалежність. 

Також лікарні отримають нові багатофункціональні ліжка, матраци та ковдри, лікарняні столи, інвалідні візки та крісла, ходунки, милиці, підставки для крапельниць та інше медичне оснащення.

Передала Кременчуку гуманітарний вантаж французька благодійна асоціація НАДІЯ-ESPOIR.

Нагадаємо, нещодавно Кременчуцька громада отримала генератор від Полтавського осередку Червоного Хреста. Також нове обладнання від литовського міста-побратима отримала Кременчуцька дитяча стоматологічна поліклініка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчук офіційний
Теги: Кременчук гуманітарна допомога Франція
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