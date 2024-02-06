У Полтаві троє чоловіків побили перехожого та військового, який за того заступився (доповнено)

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 788

Військовий помітив, як троє чоловіків почали бити одного перехожого. Він вирішив за чоловіка заступитися. Проте зловмисники побили і його

16 січня у Полтаві троє чоловіків напали на перехожого та почали його бити. Повз проходив військовий та вирішив допомогти чоловікові. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Військовому вдалося вирвати потерпілого від кривдників та завести його до магазину. Проте слідом за ними у приміщення зайшли чоловіки і почали погрожувати військовому ножем, вибили у нього з рук посвідчення учасника бойових дій та двічі вдарили по голові металевою битою.

Також слідчі з'ясували, що наприкінці січня ці ж твоє чоловіків вкрали у жителя Полтавського району автомобіль та вимагали за повернення машини 6 тисяч доларів США.

Нині чоловікам правоохоронці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зараз чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

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За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, усі троє затриманих мають кримінальне минуле. А головним цієї групи був чоловік, який входив в оточення так званого «смотрящого за Полтавою».

У лютому правоохоронці чоловіків затримали та під час обшуків вилучили у них дерев’яну палицю обмотану чорною стрічкою, ножі, мобільні телефони, наркотики. Також знайшли викрадену автівку та повернули її потерпілому власнику.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві вручили підозру в хуліганстві чоловікові, який влаштував сутичку на McDrive.







