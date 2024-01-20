У Полтаві вручили підозру в хуліганстві чоловікові, який влаштував сутичку на McDrive

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 466

Чоловікові загрожує штраф – від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років

Поліція вручила підозру у хуліганстві чоловікові, який в листопаді, у Полтаві влаштував сутичку на McDrive. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що 18 листопада, біля ресторану Mcdonald’s автомобіль Hyundai Palisade намагався «влитися» в потік транспортних засобів, що утворили чергу біля McDrive. Проте проїхати поза чергою, йому завадив Volkswagen Golf. Тоді чоловік, який був за кермом Hyundai, вдарив водія Volkswagen в обличчя.

Коли водій Volkswagen вийшов з машини та викликав поліцію, нападник намагався втекти – він почав рух та робив наїзди на чоловіка, який в цей час стояв перед капотом позашляховика й намагався його зупинити.

Хуліганом виявився 63-річний мешканець іншої області.

За висновком лікарів, водій Volkswagen отримав легкі травми, які спричинили короткочасний розлад здоров’я. Також відомо, що порушник завдав чоловікові ще й матеріальну шкоду.

Поліція повідомила водієві Hyundai про підозру у хуліганстві – тобто грубому порушенні громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Чоловікові загрожує штраф – від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що 8 листопада, у Полтаві сталася масова бійка між відвідувачами у кафе «Криниця».