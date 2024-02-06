У Кременчуці в центрі міста невідомі насмітили в укритті

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 24

Кременчужанин Анатолій Куліш виставив обурився у своїх соцмережах, що хтось насмітив у нещодавно відремонтованому укритті на вулиці Соборній 8/18. Чоловік написав, що ті, хто це зробив, не знають, що таке культура.

«І чому укриття закриті?». А тому, що ваші дітки не знають, що таке культура, дисципліна та повага. Чому переконаний, що це зробило підростаюче «бидло»? Тому що влітку у дворі будинку де мешкаю, таких «діточок» з сусідами ганяли. І так, якщо хто подумає, що «школа не може навчити», то одразу попереджу: виховувати повинні саме у сім'ї! Погане дерево не принесе доброго плоду. Не я сказав — Біблія стверджує», — обурюється Анатолій.

Пообіді «Кременчуцький ТелеграфЪ» перевірив укриття за вказаною адресою, втім, наслідки недобросовісного відвідування укриття там вже прибрали, а написи на стінах замалювали.