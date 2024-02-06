Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці в центрі міста невідомі насмітили в укритті

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 24

 

Сталося це у нещодавно відремонтованому укритті

Кременчужанин Анатолій Куліш виставив обурився у своїх соцмережах, що хтось насмітив у нещодавно відремонтованому укритті на вулиці Соборній 8/18. Чоловік написав, що ті, хто це зробив, не знають, що таке культура.

   

«І чому укриття закриті?». А тому, що ваші дітки не знають, що таке культура, дисципліна та повага. Чому переконаний, що це зробило підростаюче «бидло»? Тому що влітку у дворі будинку де мешкаю, таких «діточок» з сусідами ганяли. І так, якщо хто подумає, що «школа не може навчити», то одразу попереджу: виховувати повинні саме у сім'ї! Погане дерево не принесе доброго плоду.

Не я сказав — Біблія стверджує», — обурюється Анатолій.

Пообіді «Кременчуцький ТелеграфЪ» перевірив укриття за вказаною адресою, втім, наслідки недобросовісного відвідування укриття там вже прибрали, а написи на стінах замалювали.

«Кременчуцький Телеграф» запитав у містян, чи спускаються вони в укриття під час тривоги, та чи знають де знаходиться найближче укриття до їх будинку чи офісу.


0
Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук укриття сміття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх