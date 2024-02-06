У Кременчуці в центрі міста невідомі насмітили в укритті

Кременчужанин Анатолій Куліш виставив обурився у своїх соцмережах, що хтось насмітив у нещодавно відремонтованому укритті на вулиці Соборній 8/18. Чоловік написав, що ті, хто це зробив, не знають, що таке культура.
«І чому укриття закриті?». А тому, що ваші дітки не знають, що таке культура, дисципліна та повага. Чому переконаний, що це зробило підростаюче «бидло»? Тому що влітку у дворі будинку де мешкаю, таких «діточок» з сусідами ганяли. І так, якщо хто подумає, що «школа не може навчити», то одразу попереджу: виховувати повинні саме у сім'ї! Погане дерево не принесе доброго плоду.
Не я сказав — Біблія стверджує», — обурюється Анатолій.
Пообіді «Кременчуцький ТелеграфЪ» перевірив укриття за вказаною адресою, втім, наслідки недобросовісного відвідування укриття там вже прибрали, а написи на стінах замалювали.
«Кременчуцький Телеграф» запитав у містян, чи спускаються вони в укриття під час тривоги, та чи знають де знаходиться найближче укриття до їх будинку чи офісу.
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