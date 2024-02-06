Представник Полтавського ОТЦК нагадав, що 16-річні мають стати на військовий облік

Представник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін розповів «Антикору», що юнаки віком від 16 років мають прибути в Україну та стати на військовий облік. Він додав, що у разі неявки у ТЦК та СП молоді люди понесуть адміністративну відповідальність.
Якщо юнак проігнорує виклик до ТЦК, то буде нести адміністративну відповідальність. Але якщо є поважна причина, наприклад хвороба, то відповідальності можна оминути, підтвердивши цю причину.
Крім того, без приписного посвідчення юнака можуть не випустити за кордон — поки він не стане на військовий облік.
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі з січня по березень 2024 року проводиться приписка юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років, до призовних дільниць. Її проведення визначається вимогами Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та постановою Кабміну від 21.03.2002 року № 352.
Приписці до призовних дільниць підлягають усі допризовники, які проживають на території району, крім осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові медичні заходи.
Для приписки до призовної дільниці юнаки 2007 року народження зобов’язані особисто прибути до Кременчуцького РТЦК та СП, або його відділів у Горішніх Плавнях, Глобиному, Семенівці та Козельщині та подати документи, перелік яких установлений Міноборони.
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