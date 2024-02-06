Представник Полтавського ОТЦК нагадав, що 16-річні мають стати на військовий облік

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 122

Ті, хто перебувають за кордоном мають прибути в Україну, щоб це зробити

Представник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін розповів «Антикору», що юнаки віком від 16 років мають прибути в Україну та стати на військовий облік. Він додав, що у разі неявки у ТЦК та СП молоді люди понесуть адміністративну відповідальність.

— ТЦК сповіщають навчальні заклади, які направляють юнаків (для постановки на військовий облік — ред.). Тобто ТЦК не сповіщає цих юнаків повістками на вулицях чи за адресами проживання… Не будемо надсилати листи, наприклад, за кордон, про те, що юнак повинен з’явитися. Загалом так, він повинен з’явитися в Україну, якщо він досі громадянин України, і він підлягає приписці, — пояснив Роман Істомін.

Якщо юнак проігнорує виклик до ТЦК, то буде нести адміністративну відповідальність. Але якщо є поважна причина, наприклад хвороба, то відповідальності можна оминути, підтвердивши цю причину.

Крім того, без приписного посвідчення юнака можуть не випустити за кордон — поки він не стане на військовий облік.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі з січня по березень 2024 року проводиться приписка юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років, до призовних дільниць. Її проведення визначається вимогами Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та постановою Кабміну від 21.03.2002 року № 352.

Приписці до призовних дільниць підлягають усі допризовники, які проживають на території району, крім осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові медичні заходи.

Для приписки до призовної дільниці юнаки 2007 року народження зобов’язані особисто прибути до Кременчуцького РТЦК та СП, або його відділів у Горішніх Плавнях, Глобиному, Семенівці та Козельщині та подати документи, перелік яких установлений Міноборони.



