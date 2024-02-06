Виконавець із Кременчука випустив новий кліп на підтримку Збройних сил України

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 183

У відео співставляються життя цивільного українця та військовослужбовця ЗСУ

2 лютого у кременчуцького виконавця KTLR на ютуб-каналі KTLR Автоблог & music вийшов новий трек під назвою «Зима». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив Сергій Котляренко. У кліпі виконавець порівнює зиму цивільного українця та військового Збройних сил України. Також у відео лунає заклик на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Нагадаємо, у вересні минулого року у виконавця вийшов трек під назвою «Рідний дім».

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: інстаграм-сторінка sergio_ktlr Джерело відео: ютуб-канал KTLR Автоблог & music

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