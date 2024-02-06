Виконавець із Кременчука випустив новий кліп на підтримку Збройних сил України

2 лютого у кременчуцького виконавця KTLR на ютуб-каналі KTLR Автоблог & music вийшов новий трек під назвою «Зима». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив Сергій Котляренко.
У кліпі виконавець порівнює зиму цивільного українця та військового Збройних сил України.
Також у відео лунає заклик на підтримку військовополонених захисників Азовсталі.
Нагадаємо, у вересні минулого року у виконавця вийшов трек під назвою «Рідний дім».
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