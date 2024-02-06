Чи спускаються кременчужани в укриття під час повітряних тривог: опитування «Кременчуцького Телеграфа»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 301

Чи відкриті та, чи в належному стані укриття біля вашого будинку, чекаємо на відповіді в опитуванні та соціальних мережах

Росіяни активізували обстріли Полтавської області, так 27 січня росіяни вдарили ракетами у промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі. За повідомленням Кременчуцької військової адміністрації, атакували Кременчуччину двома ракетами «Іскандером-М», які запустили з Воронезької області. Внаслідок удару люди чи будинки не постраждали.

На наступний день, 28 січня, завдали повторного удару по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі.

Вночі, 2 лютого Полтавщину знову атакували. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, влучання зазнав об'єкт у Миргородському районі, було пошкоджене заповнене зерносховище, частину урожаю який там зберігався врятувати не вдалося.

Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив запитати у містян, чи спускаються вони в укриття під час повітряної тривоги. Відповіді кременчужан дивіться у відео.