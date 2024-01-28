Армія РФ знову вдарила по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі — ОВА (доповнено)

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 8 746

Вибухи чули також і в Полтаві



28 січня близько 20.00 у Кременчуці чули звуки вибухів. Повітряна тривога в області була оголошена о 19.57. За інформацією Повітряних сил, ворог застосував балістичне озброєння зі східного напрямку. Також жителі Полтави чули звуки вибухів. Доповнено: 20.41 Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі повідомляє, що за попередньою інформацією ворог поцілив у промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі. Доповнено: 21.23 За інформацією від ПОВА, постаждалих внаслідок влучання немає. Нагадаємо, ввечері 27 січня російська армія поцілила двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому об'єкту в Кременчуцькому районі.

Поділитись новиною



