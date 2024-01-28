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Армія РФ знову вдарила по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі — ОВА (доповнено)

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 8 746

 

Вибухи чули також і в Полтаві

28 січня близько 20.00 у Кременчуці чули звуки вибухів.

Повітряна тривога в області була оголошена о 19.57.

За інформацією Повітряних сил, ворог застосував балістичне озброєння зі східного напрямку.

Також жителі Полтави чули звуки вибухів.

Доповнено: 20.41

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі повідомляє, що за попередньою інформацією ворог поцілив у промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі.

Доповнено: 21.23

За інформацією від ПОВА, постаждалих внаслідок влучання немає.

Нагадаємо, ввечері 27 січня російська армія поцілила двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому об'єкту в Кременчуцькому районі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтава вибухи війна
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