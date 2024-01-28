У музеї історії Полтавського ГЗК відкрито виставку 3D-принтів

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18 січня в актовій залі музею відбулося урочисте відкриття виставки 3D-принтів «Цифрове мистецтво». Автори експонатів — студенти та викладачі люблінського Університету Марії Склодовської Кюрі (Польща).

На виставці представлено 78 3D-принтів на різноманітну тематику. Серед них деталізовані моделі тварин, людських органів, мікроорганізмів, репродукції-мініатюри пам’яток світового мистецтва, карнавальні маски, модель Землі, кожна з яких має свою цікаву історію.

Під час відкриття виставки обговорили важливість та актуальність технології 3D-друку в сучасному світі й зокрема її застосування в медицині, освіті, промисловості, архітектурі й навіть військовій справі.

Виставка зацікавила горішньоплавнян, особливо учнівську й студентську молодь міста, яка вивчає сучасні технології. Так, на заході була присутня команда робототехніків Prime Robotics, які на чолі з учителем інформатики ЗОШ № 1 Олександром Романом уже сьогодні втілюють цікаві технології.

Музей історії Полтавського ГЗК запрошує ознайомитися з експонатами жителів Горішніх Плавнів та гостей міста. Виставка працюватиме до 29 березня за адресою: вул. Космонавтів, 4 (актова зала) по буднях з 8.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00).

Плануйте відвідування виставки заздалегідь — попередньо домовитися можна за номером: 067-252-07-21.

Музей історії Полтавського ГЗК є невід’ємною частиною залізорудної компанії Ferrexpo, що має активи на Полтавщині — Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК. Заклад зберігає пам’ятки історії з часів будівництва корпусів структурних підрозділів підприємств і зразки обладнання, що експлуатувалося на Полтавському ГЗК в шістдесятих-сімдесятих роках минулого сторіччя.