Де у Кременчуці 29 січня вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 29 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. А.Тесленко, 2;
- пров. Будівельний, 4, 7;
- пров. В. Стефаника, 1/3-53/289;
- вул. Зарічна, 1/9-78/279;
- пров. К-на Мехеди, 1-37/273;
- туп. Сінний, 2-30;
- вул. Цегельна, 1-35;
- вул. Приозерна, 3, 5, 7;
- пров. Приозерний, 3/9-36/40;
- туп. Протічний, 5-20;
- вул. С-та Мельничука, 267-291;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- пр. Ягідний, 4, 4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19;
- вул. Космічна, 7А-20;
- уп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- пров. Арсенальний 13-62;
- пр. Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9- 29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8;
- вул. Чередницька, 68-103;
- вул. Переяславська, 28/10;
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- пр. Григорія-Барського, 1-12;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- пров. Нечая, 13-19;
- вул. Проєктна, 11/6-31;
- пров. Проєктний, 3, 4, 5, 7;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Паризька, 16/38-58;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Вадима Бойка, 11-22;
- вул. Квітки Цісик, 17;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 78-118;
- вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Затонний, 3-11;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарська, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3-7;
- пр. Річковий, 4-14/29;
- вул. Богдана Хмельницького.
З 9.00 до 17.00
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Слово і Діло
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