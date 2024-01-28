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Сприятливі та несприятливі дні у лютому за місячним календарем

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 126

 

У лютому 2024 року, згідно з місячним календарем, на нас очікує досить сприятливих днів:

  • 1 лютого - день творчої та фізичної активності. Чудово минуть поїздки, подорожі;
  • 2 лютого - вдалий період для спроби позбутися шкідливих звичок;
  • 15 лютого - плідний час для ділової активності;
  • 19 лютого - для подорожей;
  • 23 лютого - для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних);
  • 26 лютого - для укладання шлюбу та інших міжособистісних стосунків.

Несприятливі дні

  • 6, 13, 14, 21, 28 - для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних);
  • 3, 4, 11, 13, 17, 21, 24, 29 - можуть виникнути конфлікти;
  • 3, 17, 27, 28 - для нових починань;
  • 17, 24 - для подорожей;
  • 7, 8, 10, 13, 14, 22 - для фінансових або юридичних справ.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї поради по здоров'ю місячний календар
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