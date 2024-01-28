Сприятливі та несприятливі дні у лютому за місячним календарем
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У лютому 2024 року, згідно з місячним календарем, на нас очікує досить сприятливих днів:
- 1 лютого - день творчої та фізичної активності. Чудово минуть поїздки, подорожі;
- 2 лютого - вдалий період для спроби позбутися шкідливих звичок;
- 15 лютого - плідний час для ділової активності;
- 19 лютого - для подорожей;
- 23 лютого - для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних);
- 26 лютого - для укладання шлюбу та інших міжособистісних стосунків.
Несприятливі дні
- 6, 13, 14, 21, 28 - для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних);
- 3, 4, 11, 13, 17, 21, 24, 29 - можуть виникнути конфлікти;
- 3, 17, 27, 28 - для нових починань;
- 17, 24 - для подорожей;
- 7, 8, 10, 13, 14, 22 - для фінансових або юридичних справ.
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