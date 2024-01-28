Сприятливі та несприятливі дні у лютому за місячним календарем

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У лютому 2024 року, згідно з місячним календарем, на нас очікує досить сприятливих днів: 1 лютого - день творчої та фізичної активності. Чудово минуть поїздки, подорожі;

- день творчої та фізичної активності. Чудово минуть поїздки, подорожі; 2 лютого - в далий період для спроби позбутися шкідливих звичок;

15 лютого - п лідний час для ділової активності;

19 лютого - для подорожей;

23 лютого - для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних);

26 лютого - для укладання шлюбу та інших міжособистісних стосунків. Несприятливі дні 6, 13, 14, 21, 28 - для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних);

3, 4, 11, 13, 17, 21, 24, 29 - можуть виникнути конфлікти;

3, 17, 27, 28 - для нових починань;

17, 24 - для подорожей;

7, 8, 10, 13, 14, 22 - для фінансових або юридичних справ.

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