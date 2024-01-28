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Замінування приміщення «Телеграфа», обшуки у депутата Терещенка та скажений собака – головне за тиждень

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 312

 

Ми зібрали для вас ТОП-10 новин, які відбулися протягом тижня у Кременчуці та на Полтавщині, але ви могли їх пропустити!

На Кременчуччині суд оштрафував директорку ліцею, яка тягала за вухо учня

 

Семенівський районний суд Полтавської області виніс постанову директорці Семенівського ліцею № 1 імені Миколи Михайловича Хорунжого Олені Дунай за образи учнів.

Нагадаємо, випадок стався 17 листопада 2023 року. 11-класники поскаржилися, що у спортзалі директорка ліцею Олена Дунай тягла одного з учнів їхнього класу за вухо до дверей та кричала на дівчат, махаючи руками перед їхніми обличчями. Після цього класний керівник школярів Валентина Голодна подала заяву до поліції.

Що було далі – читайте у нашому матеріалі.

У Горішніх Плавнях проходили обшуки, через завищені витрати при реконструкції лікарні

 

За попереднім аналізом із відкритих джерел, аудитори помітили необґрунтоване завищення цін на майже 4 мільйони гривень. Наприклад, вартість кондиціонерів була збільшена у 5-7 разів.

Закупівлю прискіпливіше перевірять представники робочої групи «Прозорість і підзвітність» – детальніше у матеріалі.

У Гадячі скажений собака кусав людей, доки його не застрелила поліція

 

У Гадяцькій громаді Полтавської області у безпритульної собаки виявили сказ.

З 22 січня Гадяцька міськрада ввела карантинні обмеження та оголосила неблагополучною територію Гадяча Миргородського району. Протиепізоотична комісія затвердила «План комплексних заходів з ліквідації та недопущенню розповсюдження сказу тварин в місті в радіусі 10 км».

До загрозливої зони віднесли території кількох сіл – детальніше у матеріалі.

У Кременчуці «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа»

 

23 січня о 10.46 на редакційну пошту «Кременчуцького Телеграфа» надійшло повідомлення про замінування.

Ми повідомили про це поліцію – детальніше у матеріалі.

Уночі на Полтавщині впав збитий безпілотник

 

Уночі з 23 на 24 січня у небі над Полтавщиною Повітряні сили Збройних сил України збили російський безпілотник.

Збитий дрон упав на території Лубенського району. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Уночі на місці працювали усі відповіді служби – детальніше у матеріалі.

У полтавському перинатальному центрі купували акушерські ліжка за понад півмільйона гривень кожне

 

Згідно з матеріалами робочої групи «Прозорість і підзвітність», тендер розроблявся під конкретну модель ліжка. Нині він призупинений до висновків Антимонопольного комітету – детальніше у матеріалі.

Під час нічної атаки «шахедами» на Полтавщину тероборона збила три БпЛа

 

Під час нічної атаки «шахедами» на Полтавську область мобільні вогневі групи протиповітряної оборони 116 окремої бригади Сил тероборони ЗСУ збили три безпілотники – детальніше у матеріалі.

Що говорить прокуратура про російське страхове свідоцтво начальника Кременчуцької РВА

 

Під час обшуків начальника Кременчуцької військової адміністрації Олега Лєдніка правоохоронці вилучили його російське страхове свідоцтво державного пенсійного страхування. Нині перевіряється походження цього документа – детальніше у матеріалі.

За в'їзд на Свіштовське кладовище з кременчужанки вимагали гроші

 

За роз’ясненням дій співробітників кладовища «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» – детальніше у матеріалі.

У депутата Кременчуцької міськради Дениса Терещенка пройшли обшуки 

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв'язався із пресслужбою Департаменту стратегічних розслідувань України. Там підтвердили, що цього тижня у депутата Терещенка проходили обшуки та триває слідство, у якому фігурують іще кілька осіб.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» переглянув Єдиний державний реєстр судових рішень та знайшов ухвалу Октябрського районного суду міста Полтави про використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для громадського формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини», яке створив Денис Терещенко – детальніше у матеріалі.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук Полтавщина зведення
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