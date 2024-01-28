Замінування приміщення «Телеграфа», обшуки у депутата Терещенка та скажений собака – головне за тиждень

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Ми зібрали для вас ТОП-10 новин, які відбулися протягом тижня у Кременчуці та на Полтавщині, але ви могли їх пропустити!

Семенівський районний суд Полтавської області виніс постанову директорці Семенівського ліцею № 1 імені Миколи Михайловича Хорунжого Олені Дунай за образи учнів.

Нагадаємо, випадок стався 17 листопада 2023 року. 11-класники поскаржилися, що у спортзалі директорка ліцею Олена Дунай тягла одного з учнів їхнього класу за вухо до дверей та кричала на дівчат, махаючи руками перед їхніми обличчями. Після цього класний керівник школярів Валентина Голодна подала заяву до поліції.

Що було далі – читайте у нашому матеріалі.

За попереднім аналізом із відкритих джерел, аудитори помітили необґрунтоване завищення цін на майже 4 мільйони гривень. Наприклад, вартість кондиціонерів була збільшена у 5-7 разів.

Закупівлю прискіпливіше перевірять представники робочої групи «Прозорість і підзвітність» – детальніше у матеріалі.

У Гадяцькій громаді Полтавської області у безпритульної собаки виявили сказ.

З 22 січня Гадяцька міськрада ввела карантинні обмеження та оголосила неблагополучною територію Гадяча Миргородського району. Протиепізоотична комісія затвердила «План комплексних заходів з ліквідації та недопущенню розповсюдження сказу тварин в місті в радіусі 10 км».

До загрозливої зони віднесли території кількох сіл – детальніше у матеріалі.

23 січня о 10.46 на редакційну пошту «Кременчуцького Телеграфа» надійшло повідомлення про замінування.

Ми повідомили про це поліцію – детальніше у матеріалі.

Уночі з 23 на 24 січня у небі над Полтавщиною Повітряні сили Збройних сил України збили російський безпілотник.

Збитий дрон упав на території Лубенського району. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Уночі на місці працювали усі відповіді служби – детальніше у матеріалі.

Згідно з матеріалами робочої групи «Прозорість і підзвітність», тендер розроблявся під конкретну модель ліжка. Нині він призупинений до висновків Антимонопольного комітету – детальніше у матеріалі.

Під час нічної атаки «шахедами» на Полтавську область мобільні вогневі групи протиповітряної оборони 116 окремої бригади Сил тероборони ЗСУ збили три безпілотники – детальніше у матеріалі.

Під час обшуків начальника Кременчуцької військової адміністрації Олега Лєдніка правоохоронці вилучили його російське страхове свідоцтво державного пенсійного страхування. Нині перевіряється походження цього документа – детальніше у матеріалі.

За роз’ясненням дій співробітників кладовища «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» – детальніше у матеріалі.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв'язався із пресслужбою Департаменту стратегічних розслідувань України. Там підтвердили, що цього тижня у депутата Терещенка проходили обшуки та триває слідство, у якому фігурують іще кілька осіб.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» переглянув Єдиний державний реєстр судових рішень та знайшов ухвалу Октябрського районного суду міста Полтави про використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для громадського формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини», яке створив Денис Терещенко – детальніше у матеріалі.