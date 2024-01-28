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«Чебурашку» на «Віночок»: в області хочуть замінити радянські назви дитячих садочків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 196

 

На Полтавщині нині понад 20 дошкільних закладів мають радянську назву «Чебурашка»

У багатьох громадах Полтавської області дитячі садочки і досі мають назви, пов’язані із СРСР. Тому представництво Українського інституту національної пам’яті у Полтавській області почало розсилати керівникам садочків рекомендації щодо перейменування закладів дошкільної освіти. Про це йдеться у матеріалі Суспільного з посиланням на регіонального представника УІНП на Полтавщині Олега Пустовгара.

Ми можемо говорити про дух і букву деколонізаційного закону, але тут швидше мова йде про Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності». Там є пункт, де йдеться про формування у громадян України, в тому числі — і у дітей, духовних цінностей українського народу, національної самобутності і усунення впливів держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сферах України, — говорить Пустовгар.

За словами чоловіка, нині на території Полтавської області функціонує більше 20-ти дитячих садочків із радянською назвою «Чебурашка». Тому їх усі треба перейменувати.

Впродовж років дітям згодовували культурний продукт Радянського Союзу і Росії. А де назви на честь героїв українських народних казок та мультфільмів? Ми подавали пропозиції «Котигорошко», «Кобзарик», «Мавка». І процес пішов. У Лубнах садок № 8 перейменовано на «Капітошку» — це теж український мультфільм. У Оржицькій громаді в селі Чевельча дитсадок «Чебурашка» перейменували на «Віночок», - додає пан Олег.

Представники регіонального офісу Інституту нацпам’яті опрацювали назви закладів освіти області на відповідність деколонізаційному законодавству. Це і заклади вищої освіти, школи, дитячі садки. Далі надсилають пропозиції, які розглядають у закладах. Утім, за словами Олега Пустовгара, заклади освіти не завжди прислухаються цих рекомендацій. Нарриклад, назву "Котигорошко" не розглянули поки ніде.

Нагадаємо, за міським планом реорганізації дитячих садків у Кременчуці об'єднають десять дошкільних закладів - із них зроблять п'ять працюючих. Наші журналісти поспілкувалися з мамами дітей та вихователем одного з цих садочків та дізналися їхню думку щодо такого «консервування».


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: www.babyclub.ua
Теги: Полтавщина дитячі садочки перейменування
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