Кременчужан запрошують на відкриття виставок у міській художній галереї

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2 лютого у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття виставок. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Кременчужан запрошують відвідати персональну виставки художниці Анни Зінчук «Вернісаж»та виставку пам’яті відомого кременчуцького художника та письменника Юрія Логвина — філателістичну виставку із колекції Анатолія Жовтяка «До 85-ти річчя Юрія Логвина».

Кременчуцька мисткиня Анна Зінчук представлятиме понад 80 художніх робіт, створених у різних жанрах: живопис, інтер’єрний живопис, графіка, батик, пейзажі з краєвидами Кременчука.

На виставці пам’яті Юрія Логвина буде представлено 70 його робіт — акварельні твори, графіка, ліногравюри, а також книги, комікси, марки та поштівки із серії «Етнографічні сюжети»: «Давня Україна», «Гетьмани України», «Історія війська України».

Відкриття виставок відбудеться 2 лютого о 15.00 Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вулиця Коцюбинського, 4.

Галерея працює із середи до неділі з 10.00 до 18.00.

Вхід вільний.