Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують на відкриття виставок у міській художній галереї

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 1

 

Відкриття виставок заплановане на 2 лютого

2 лютого у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття виставок. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Кременчужан запрошують відвідати персональну виставки художниці Анни Зінчук «Вернісаж»та виставку пам’яті відомого кременчуцького художника та письменника Юрія Логвина — філателістичну виставку із колекції Анатолія Жовтяка «До 85-ти річчя Юрія Логвина».

Кременчуцька мисткиня Анна Зінчук  представлятиме понад 80 художніх робіт, створених у різних жанрах: живопис, інтер’єрний живопис, графіка, батик, пейзажі з краєвидами Кременчука.

На виставці пам’яті  Юрія Логвина буде представлено 70 його робіт — акварельні твори, графіка, ліногравюри, а також книги, комікси, марки та поштівки із серії «Етнографічні сюжети»: «Давня Україна», «Гетьмани України», «Історія війська України». 

Відкриття виставок відбудеться 2 лютого о 15.00 Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вулиця Коцюбинського, 4.

Галерея працює із середи до неділі з 10.00 до 18.00.

Вхід вільний.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: художня галерея виставки відкриття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх