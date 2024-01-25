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Що говорить прокуратура про російське страхове свідоцтво начальника Кременчуцької РВА

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 453

 

Прокуратура зробила відповідні запити щодо вилученого документа

Під час обшуків начальника Кременчуцької військової адміністрації Олега Лєдніка правоохоронці вилучили його російське страхове свідоцтво державного пенсійного страхування. Нині перевіряється походження цього документа.

Про це розповів керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій на пресконференції 24 січня.

— Зроблені відповідні запити, чекаємо на відповідь, — повідомив прокурор.

Що передувало

У січні на Facebook-сторінці «Антикор Полтава» оприлюднили російське страхове свідоцтво державного пенсійного страхування начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. 

Читачі «Кременчуцького Телеграфа» зазначили, що на порталі електронних послуг та сервісів соціального фонду РФ є відомості за відповідним СНІОР, ПІБ, а також датою народження. 

Перевірка страхового номера індивідуального особового рахунку на цьому порталі дала позитивну відповідь — соціальний фонд РФ має такі відомості.

На брифінгу 19 січня Олег Лєднік розповів, що отримав свідоцтво під час роботи пілотом на півночі Росії з 1994 по 1999 роки. Такі свідоцтва видавалися усім, хто працював з 1999 по 2000 роки, зазначив начальник КРВА.

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Автор: Вероніка Білодід Відео: Артем Коваленко
Теги: КРВА Олег Лєднік Полтавська обласна прокуратура Росія прес-конференція
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