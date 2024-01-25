Як 48 мільйонів гривень розділять на «виживання» спорту Кременчука

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 285

Трохи більше 48 мільйонів гривень виділили на розвиток спорту у Кременчуці на 2024 рік. Цього року у структурі видатків бюджету на спорт виділили 48 440 100 грн. Це на 4 мільйони більше, ніж торік. Цікаво, що вперше за довгий час загальний бюджет спорту не скоротився, а навпаки — пішов у плюс. Тут свою роль відіграло зростання комунальних послуг та мінімальної заробітної плати. За інформацією з власних джерел «Телеграфа», був варіант скорочення бюджету шляхом об’єднання спортивних шкіл, але від цього варіанту відмовилися. Спорт Кременчука звик виживати із «затягнутими поясами», тому цей рік не стане виключенням.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» надіслав інформаційний запит у Департамент молоді та спорту та проаналізував проєкт бюджету, опублікований у відкритому доступі на сайті Кременчуцької міської ради. Пропонуємо разом переглянути, за рахунок чого житиме спорт Кременчука у 2024 році.

Левова частка коштів виділених на спорт, а саме 70,5% (торік було 69%) піде на виплату заробітної платні — 34 136 100 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано кошти в сумі 5 580 000 грн, це на 1,5 мільйона більше, ніж минулого року. Питома вага від загальної суми видатків галузі складає 10,5%.

Із загального фонду кошти також скерують на стипендії провідним та перспективним спортсменам міста. На підтримку 47 провідних спортсменів, зокрема учасників Олімпійських та Параолімпійських ігор, передбачений 1 000 000 грн. У порівнянні з минулим роком збільшилася кількість спортсменів, проте зменшився час отримання стипендії. Замість 45 спортсменів — 47, замість 11 — 10 місяців, коли будуть виплачувати стипендію. Розмір самого фонду на виплату стипендій залишився без змін.

У місцевому бюджеті передбачаються видатки на утримання 5 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР із боксу, СДЮСШ із дзюдо, КДЮСШ «Авангард», КДЮСШ № 1, КДЮСШ ім. Кисельова) та МФК «Кремінь», а також централізованої бухгалтерії управління молоді та спорту.

У бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік передбачені кошти для 6 комунальних закладів фізичної культури і спорту:

КДЮСШ імені В. Кисельова — 11 561 731 грн;

«Авангард» — 9 336 810 грн;

КДЮСШ № 1 — 8 984 270 грн;

СДЮШОР із боксу — 5 730 804 грн;

«МФК «Кремінь» — 5 722 103 грн;

СДЮСШ з дзюдо — 4 399 232 грн.

А також фінансова підтримка для 4 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості:

ГО «Асоціація футболу Кременчука» — 300 000 грн

ГО «Кременчуцька федерація тхеквондо» — 50 000 грн

ГО «КДЮЦС «Оріяна» — 10 000

ГО «Шахово-шашковий клуб «Каїсса» — 10 000.

До речі, тхеквондо та футбол залишилися єдиними федераціями, які отримають фінансову підтримку з місцевого бюджету.

Видатки спеціального фонду для установ галузі фізичної культури і спорту передбачені в сумі лише 33 600 грн. Ця цифра включає видатки коштом власних надходжень бюджетних установ. Другий рік поспіль не передбачені кошти капітальних видатків.