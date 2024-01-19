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Кременчук, Політика

Лєднік розповів, «звідки ростуть ноги» у його російського страхового свідоцтва

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 749 Коментарів: 1

  

Каже, що ніколи не приховував, що працював льотчиком в РФ

19 січня на брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів про те, звідки в нього свідоцтво про трудовий стаж у РФ, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

— Вони представляють страхове свідоцтво — це страхування стажу праці, це не пенсійне свідоцтво. Такі свідоцтва видавалися усім, хто працював з 1999 по 2000 роки, такі страхові свідоцтва були у всіх. Я не приховую про себе інформацію, я з 1994 по 1999 роки працював пілотом вертольота Мі-8 на крайній півночі, — каже Лєднік.

Також чиновник зазначив, що пройшов перевірку люстрацією, тож не має жодних зв’язків з країною-агресоркою.

— Вкотре хочу сказати, що ніякої пенсії з Російської Федерації я не отримую. За часів Майдану я пройшов люстраційну перевірку, у мене є відповідна довідка, — заявив він.

Що передувало

16 грудня на Facebook-сторінці «Антикор Полтава», яка була створена за кілька днів до цього, з’явився документ зі страховим номером індивідуального особового рахунку (СНІОР), який ніби-то належав очільнику Кременчуцької РВА Олегу Лєдніку. У пості йшлося, що Лєднік отримував пенсію РФ.

На порталі електронних послуг та сервісів соціального фонду РФ «Кременчуцький ТелеграфЪ» знайшов відомості з відповідним СНІОР, ПІБ, а також датою народження Лєдніка. 

 

Нагадаємо, 2 січня в кабінеті та в будинку начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка правоохоронці провели обшуки. Лєднік вважає, що це було політичне замовлення

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Олег Лєднік КРВА пенсія Росія
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Коментарі: 1

1 143
evil:
Сьогодні, 12:44

Малецко-Шаповаловский высер оказался громким пшиком в мешок с мукой.


1 0

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