Лєднік розповів, «звідки ростуть ноги» у його російського страхового свідоцтва

19 січня на брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів про те, звідки в нього свідоцтво про трудовий стаж у РФ, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».
Також чиновник зазначив, що пройшов перевірку люстрацією, тож не має жодних зв’язків з країною-агресоркою.
16 грудня на Facebook-сторінці «Антикор Полтава», яка була створена за кілька днів до цього, з’явився документ зі страховим номером індивідуального особового рахунку (СНІОР), який ніби-то належав очільнику Кременчуцької РВА Олегу Лєдніку. У пості йшлося, що Лєднік отримував пенсію РФ.
На порталі електронних послуг та сервісів соціального фонду РФ «Кременчуцький ТелеграфЪ» знайшов відомості з відповідним СНІОР, ПІБ, а також датою народження Лєдніка.
Нагадаємо, 2 січня в кабінеті та в будинку начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка правоохоронці провели обшуки. Лєднік вважає, що це було політичне замовлення.
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