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«Це було політичне замовлення», — Олег Лєднік про наслідки обшуків у РВА та в його домівці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 499

 

За його словами, правоохоронці не мають жодних претензій до начальника Кременчуцького РВА

Слідчі, які 2-го січня проводили обшуки в кабінеті керівника та приміщеннях Кременчуцької районної військової адміністрації РВА, а також в його будинку в Піщаному, повернули усі вилучені цінності.

Про це 10 січня на ранковому брифінгу журналістам розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

— Усі «речові докази» мені повернули. Маю на увазі вилучені цінності. До мене правоохоронці не мають жодних претензій. Це було політичне замовлення, про що я говорив одразу, — заявив очільник району.

Нагадаємо, 2 січня, у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) та деяких інших приміщеннях проводилися обшуки слідчими з Управління стратегічних розробок спільно зі Слідчим управлінням поліції Полтавщини. Як повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, слідчі шукали неіснуючі документи — «рішення сесій військової адміністрації» та кошториси, за якими нібито РВА передавали бюджетні кошти комунальним закладам громад. За словами Лєдніка, цих документів в принципі не могло існувати, адже військова адміністрація не проводить сесій та не є розпорядником бюджетних коштів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА обшуки Олег Лєднік Брифінг
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