«Це було політичне замовлення», — Олег Лєднік про наслідки обшуків у РВА та в його домівці

Слідчі, які 2-го січня проводили обшуки в кабінеті керівника та приміщеннях Кременчуцької районної військової адміністрації РВА, а також в його будинку в Піщаному, повернули усі вилучені цінності.
Про це 10 січня на ранковому брифінгу журналістам розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Нагадаємо, 2 січня, у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) та деяких інших приміщеннях проводилися обшуки слідчими з Управління стратегічних розробок спільно зі Слідчим управлінням поліції Полтавщини. Як повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, слідчі шукали неіснуючі документи — «рішення сесій військової адміністрації» та кошториси, за якими нібито РВА передавали бюджетні кошти комунальним закладам громад. За словами Лєдніка, цих документів в принципі не могло існувати, адже військова адміністрація не проводить сесій та не є розпорядником бюджетних коштів.
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